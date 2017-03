Bố dượng thôi làm cha, cha ruột được nhận con

TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) vừa xét xử vụ án truy nhận cha cho con khá lạ. Trong đó, ba người tham gia tố tụng đều thống nhất lời khai với nhau, đó là mẹ của cháu bé và hai người đàn ông - một người là cha trên giấy khai sinh, một người là cha thực sự của cháu…

Theo trình bày của chị C., năm 2006, chị và anh T. cùng quê Tuy Hòa chung sống với nhau như vợ chồng tại Đồng Nai nhưng không đăng ký kết hôn. Đến năm 2007, do không hợp nhau nên hai người chia tay dù lúc đó chị đang mang thai. Sau khi sinh con được hơn nửa năm, chị về Phú Yên làm giấy khai sinh cho con, đặt tên bé là D., chị đứng tên phần mẹ, còn phần tên cha thì để trống.

Đến năm 2010, chị kết hôn với anh H., được anh H. đồng ý nhận cháu D. là con mình. Vì vậy, năm 2012 chị và anh H. đến UBND phường làm lại giấy khai sinh cho cháu D., phần tên cha ghi tên anh H.

Sau đó, trong quá trình chung sống, giữa chị C. và anh H. xảy ra nhiều mâu thuẫn nên hai người ly thân gần hai năm nay. Anh H. làm đơn xác nhận anh không phải là cha của cháu D. Do đó, nay chị yêu cầu anh T. phải nhận con. Chị C. đề nghị tòa giải quyết để chị có cơ sở làm lại giấy khai sinh cho cháu D.

Tại tòa, anh T. thừa nhận cháu D. đúng là con của mình và chị C. Do thời điểm chị C. sinh con, hai người mâu thuẫn, tự chia tay nên khi khai sinh cho cháu D. phần tên cha T. đã để trống. Sau khi chị C. kết hôn với người khác thì để người đó đứng tên cha của cháu D. Việc này gần đây anh mới biết, anh không đồng ý việc con anh mà để người khác đứng tên cha. Vì vậy anh yêu cầu tòa công nhận anh là cha ruột cháu D.

Tương tự, anh H. cũng trình bày giống những gì chị C. và anh T. đã khai trước tòa. Anh nói lúc đó do không muốn để cho cháu D. đi học mà trong học bạ không có tên cha nên anh và chị C. có thỏa thuận để anh nhận bé D. làm con. Nay anh xác nhận bé D. không phải là con chung của vợ chồng anh.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ và kết quả thẩm tra tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Tuy Hòa nhận định: Lời khai của các đương sự thống nhất, biên bản xác minh tại UBND phường cũng đúng như những gì các đương sự trình bày. Cạnh đó, kết quả xét nghiệm huyết thống của Công ty TNHH Di truyền số INDA kết luận xác suất cha-con giữa anh T. và cháu D. là 99,99%.

Từ đó, HĐXX xét thấy yêu cầu của các đương sự về việc xác định cháu D. là con ruột của anh T. là có căn cứ nên chấp nhận yêu cầu của chị C., tuyên bố anh T. là cha ruột của cháu D. Tòa yêu cầu các bên tiến hành làm các thủ tục chỉnh lý giấy khai sinh cho cháu D. theo đúng quy định của pháp luật về hộ tịch.