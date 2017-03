Bó tay với 1001 lý do 'trời ơi' để né đi tù

Dùng con nhỏ để... đối phó công an Ngày 10-2, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã phạt Nguyễn Thị Kiều (44 tuổi) hai năm ba tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Từ năm 1990 đến tháng 7-2012, Kiều đã năm lần bị bắt vì trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Cuối năm 2012, Kiều bị TAND huyện Long Hồ phạt một năm ba tháng tù về hai tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Từ đó đến nay Kiều vẫn chưa chấp hành án vì liên tục có bầu, sinh con (Kiều đã có 10 đứa con, đứa nhỏ nhất sinh tháng 12-2015). Trong thời gian được tạm hoãn THA, Kiều vẫn trộm cắp. Một điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ cho biết Kiều thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nhưng vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên CQĐT phải cho tại ngoại. Lần nào CQĐT mời đến làm việc, Kiều cũng viện lý do phải lo cho con để trì hoãn. Lúc đến làm việc, Kiều đều dẫn theo ít nhất hai đứa con với lý do không có ai trông. Khi cán bộ điều tra lấy lời khai, Kiều thường lén nhéo con để các cháu quấy khóc, gây rất nhiều khó khăn cho CQĐT... HỒNG NAM