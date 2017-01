Bỏ thầu thấp hơn 120 triệu đồng vẫn thua kiện

Ngày 20-1, sau ba ngày nghị án, TAND TP Vinh (Nghệ An) đã tuyên bác đơn kiện của nguyên đơn là Công ty TNHH Kỹ thuật và Dịch vụ thương mại Anh Đức (TP Vinh, Nghệ An) kiện Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An yêu cầu hủy bỏ văn bản thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 01.



Như PLO đã đưa tin, sau khi thông báo công khai và nhận hồ sơ đầu thầu gói 01, ngày 25-10-2016, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An ký Văn bản số 2236 thông báo kết quả đấu thầu. Theo đó, Công ty CP Thiết bị giáo dục Hải Hà (Hà Nội) trúng thầu với giá hơn 7,4 tỉ đồng. Còn liên doanh nhà thầu Công ty Anh Đức và Công ty CP Giải pháp Thiết bị Sao Mai bỏ giá thầu thấp hơn Công ty CP Thiết bị giáo dục Hải Hà số tiền 120 triệu đồng nhưng "trượt", không trúng thầu.



Phiên tòa xét xử ngày 16-1-2017.

Công ty Anh Đức cho rằng liên doanh Anh Đức và Sao Mai đã đấu thầu với giá thấp hơn 120 triệu mà không trúng thầu là vô lý và gây thất thoát tiền cho nhà nước nên đã khởi kiện Sở GD&ĐT Nghệ An.



HĐXX TAND TP Vinh cho rằng, trong văn bản thỏa thuận liên danh giữa Công ty Anh Đức và Sao Mai thì Công ty Anh Đức chịu trách nhiệm thay mặt liên danh thương thảo hợp đồng, bàn giao thanh lý hợp đồng, thanh quyết toán với chủ đầu tư trong trường hợp trúng thầu. Điều này không đúng với quy định tại Điều 65 Luật Đấu thầu (tất cả các thành viên tham gia liên danh đấu thấu phải cùng có mặt, trực tiếp ký hợp đồng với Chủ đầu tư trong trường hợp trúng thầu, không được phép ủy quyền cho thành viên kí kết hợp đồng).

Về phía nguyên đơn cho rằng sai sót trong thỏa thuận liên doanh chỉ là tiểu tiết, không ảnh hưởng đến chất lượng thiết bị dạy học, lỗi đó không nghiêm trọng, bên mời thầu có quyền yêu cầu chỉnh sửa và đã bỏ thầu thấp hơn 120 triệu, thì HDXX nhận định: Luật đấu thầu và Nghị định 63 không có điều khoản nào quy định chủ đầu tư phải có nghĩa vụ hướng dẫn lập hồ sơ dự thầu cho các đơn vị tham gia đấu thầu và không có nghĩa vụ yêu cầu bên dự thầu làm rõ hồ sơ dự thầu. Khi có nội dung cần thay đổi hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải có văn bản đề nghị bên mời thầu. Bên mời thầu chỉ chấp nhận sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu nếu nhận được văn bản đề nghị trước khi đóng thầu.

Khi xét duyệt mời thầu, các nhà thầu phải đáp ứng được các điều kiện: Có hồ sơ dự thầu hợp lệ, có năng lực kinh nghiệm, có kỹ thuật đáp ứng yêu cầu. Liên danh nhà thầu khi xét duyệt thì hồ sơ dự thầu đã không hợp lệ, do đó bị loại. Việc bên mời thầu không xem xét các yếu tố tiếp theo là đúng trình tự xét duyệt quy định tại Luật đấu thầu.

Tòa cũng bác yêu cầu bồi thường thiệt hại tiền chuẩn bị hồ sơ dự thầu 240 triệu đồng của nguyên đơn do không có căn cứ. Nội dung yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc dừng kí kết, thực hiện hợp đồng thực hiện gói thầu 01 giữa Sở GD-ĐT Nghệ An và đơn vị trúng thầu cũng không được xem xét.

Sau khi bác toàn bộ nôi dung khởi kiện của liên danh nhà thầu Anh Đức – Sao Mai, tòa yêu cầu nguyên đơn phải nộp hơn 12 triệu đồng tiền án phí.

Ông Nguyễn Anh Ngọc – Giám đốc Công ty Anh Đức cho rằng, Tòa phán quyết chưa sòng phẳng và sẽ kháng cáo bản án của TAND TP Vinh lên cấp cao hơn.