Bộ Tư pháp bác khiếu nại của cựu LS Võ An Đôn

Ngày 23-11, một nguồn tin xác nhận Bộ Tư pháp vừa có quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ An Đôn, cựu luật sư (LS) thuộc Đoàn LS tỉnh Phú Yên.

Theo Bộ Tư pháp, ông Võ An Đôn khiếu nại Quyết định số 01 ngày 26-11-2017 của Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Phú Yên về xóa tên ông khỏi đoàn LS và quyết định ngày 21-5-2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn LS Việt Nam về giải quyết khiếu nại đối với ông.

Bộ Tư pháp cho rằng về mặt hình thức, Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Phú Yên đã mời ông Võ An Đôn tham dự phiên họp xem xét kỷ luật theo quy định của Luật LS. Quy định về xử lý kỷ luật luật sư không có quy định cho luật sư bị xét kỷ luật xem tài liệu, hồ sơ kỷ luật. Do đó, nội dung khiếu nại của ông Võ An Đôn cho rằng mình không được Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật mời làm việc trong phiên họp xét kỷ luật và không được xem tài liệu trong hồ sơ kỷ luật là không có cơ sở.



Ông Võ An Đôn khi còn hành nghề LS. Ảnh: TẤN LỘC

Về nội dung, trong sáu clip trả lời phỏng vấn của người có tên là Thanh Tâm trên tài khoản Facebook "Thanh Tâm Nguyễn”, ông Đôn đã nhân danh LS có nhiều phát biểu, trả lời phỏng vấn với nội dung không đúng sự thật, suy diễn chủ quan, nói xấu thể chế chính trị. Bộ Tư pháp cho rằng những phát biểu của ông Đôn trong những clip này đã phủ nhận giá trị, vai trò của hệ thống pháp luật và hoạt động tố tụng Việt Nam; phủ nhận vị trí, vai trò của nghề luật sư và đội ngũ LS Việt Nam. Ông Đôn không đưa ra được các bằng chứng để chứng minh cho các nội dung đã nói.

Bộ Tư pháp kết luận: Hành vi của ông Võ An Đôn đã vi phạm điểm g khoản 1 Điều 9 Luật LS 2006 được sửa đổi năm 2012, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Vì vậy, Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Phú Yên áp dụng điều khoản “gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đối với uy tín nghề LS” để đưa ra mức kỷ luật “xóa tên khỏi danh sách đoàn LS” đối với LS Võ An Đôn là phù hợp, tương xứng. Bộ Tư pháp cũng kết luận Ban Thường vụ Liên đoàn LS Việt Nam đã thực hiện đúng quy định của quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo.



Trên các kết luận trên, Bộ Tư pháp quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Võ An Đôn. Giữ nguyên hình thức kỷ luật xóa tên khỏi danh sách Đoàn LS tỉnh Phú Yên tại Quyết định xử lý kỷ luật số 01 ngày 26-11-2017 của Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Phú Yên và quyết định giải quyết khiếu nại số 50 ngày 21-5-2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn LS Việt Nam.

Cũng trong quyết định trên, Bộ Tư pháp cho rằng Đoàn LS tỉnh Phú Yên có một số thiếu sót trong việc giải quyết kỷ luật đối với trường hợp ông Võ An Đôn. Tuy nhiên, những thiếu sót này nhỏ, không ảnh hưởng đến bản chất sự việc, không ảnh hưởng đến việc áp dụng hình thức kỷ luật xóa tên khỏi danh sách đoàn LS đối với ông Đôn. Bộ Tư pháp cũng yêu cầu Đoàn LS tỉnh Phú Yên nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót đã được nêu trong việc xử lý kỷ luật đối với ông Đôn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tháng 1-2017 Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Phú Yên đã ra quyết định kỷ luật với hình thức xóa tên ông Võ An Đôn khỏi danh sách Đoàn LS tỉnh Phú Yên. Lý do kỷ luật là ông Võ An Đôn đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, có nhiều bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài mang tính bịa đặt; nói xấu LS, các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng và LS Việt Nam. Dù Ban chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Phú Yên đã nhiều lần họp nhắc nhở nhưng ông Đôn không thừa nhận sai phạm, không khắc phục.

Sau khi ông Đôn khiếu nại, tháng 5-2018, Ban Thường vụ Liên đoàn LS Việt Nam quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Đôn; giữ nguyên hình thức kỷ luật “xóa tên khỏi danh sách LS” của Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Phú Yên đối với ông. Liên đoàn LS cũng quyết định thu hồi thẻ LS đã cấp cho ông Võ An Đôn ngày 29-10-2010. Đồng thời, giao Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Phú Yên làm thủ tục đề nghị bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề LS đã cấp cho ông Đôn.