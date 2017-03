Bộ Tư pháp yêu cầu báo cáo vụ cụ bà bị lừa lấy nhà

Bộ Tư pháp vừa có công văn chỉ đạo xử lý thông tin do báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh vụ cụ Lê Thị Háo (81 tuổi, ngụ 18 Bạch Đằng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) tố cáo bị lừa lấy ngôi nhà tại địa chỉ trên.

Theo đó, bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Văn phòng công chứng (VPCC) Hoàng Huệ - Phạm Tuấn (26 Hai Bà Trưng, TP Nha Trang) báo cáo, giải trình các nội dung sự việc nêu trong bài báo “Nhiều vi phạm trong vụ cụ bà bị lừa lấy nhà” do báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Công văn nêu rõ: Bài báo phản ánh công chứng viên Hoàng Thị Huệ của VPCC Hoàng Huệ - Phạm Tuấn đã thực hiện công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế, hợp đồng chuyển nhượng đối với tài sản là ngôi nhà 18 Bạch Đằng. Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, báo cáo vụ việc cho lãnh đạo Bộ.



Gia đình cụ Lê Thị Háo đến Văn phòng công chứng Hoàng Huệ - Phạm Tuấn làm thủ tục yêu cầu tuyên bố vô hiệu đối với các văn bản mà văn phòng này đã công chứng. Ảnh: TẤN LỘC

Như đã phản ánh, sau khi phát hiện ngôi nhà của cụ Háo đã bị chuyển sang tên ông Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, cán bộ phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Khánh Hòa), người thân tiếp tục phát hiện nhiều giấy tờ liên quan đến việc sang nhượng này được công chứng tại VPCC Hoàng Huệ - Phạm Tuấn.

Đó là “văn bản khai nhận di sản thừa kế” với nội dung cho rằng cụ Háo là người thừa kế duy nhất của người em ruột đã mất, trong khi từ năm 2006 hai chị em cụ Háo đã cùng lập di chúc để lại diện tích đất cùng ngôi nhà 18 Bạch Đằng cho hai người cháu ruột ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Hoàng Trung thừa nhận là người trực tiếp đến UBND phường làm thủ tục niêm yết cũng như đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Nha Trang làm lại giấy chứng nhận ngôi nhà của cụ Háo và được cấp sau này.

Ngay trong ngày được cấp giấy chứng nhận, VPCC Hoàng Huệ - Phạm Tuấn đã công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất cùng ngôi nhà từ cụ Háo sang ông Trung.

Ngoài ra, còn hai văn bản khác cũng được công chứng là bản di chúc cụ Háo để lại ngôi nhà cho người giúp việc Trương Thị Tín (công chứng trong thời gian niêm yết văn bản khai nhận thừa kế) và hủy bản di chúc (công chứng cùng ngày với ngày công chứng hợp đồng chuyển nhượng). Trong khi đó, cụ Háo cho rằng bị người giúp việc Trương Thị Tín lừa đưa đến VPCC Hoàng Huệ - Phạm Tuấn một lần duy nhất, bảo lăn tay vào các văn bản công chứng chứ cụ không biết nội dung là gì vì không đem kính, không đọc được.

Trao đổi với PV ngày 23-9, một lãnh đạo TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết tòa vừa yêu cầu các bên bổ sung các điều kiện để đủ căn cứ tuyên bố vô hiệu đối với các văn bản công chứng liên quan đến nhà, đất của cụ Háo.

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Trung, VPCC Hoàng Huệ - Phạm Tuấn, cụ Háo cùng hai người cháu đã thống nhất gửi đơn yêu cầu TAND tỉnh tuyên bố vô hiệu đối với tất cả văn bản công chứng liên quan đến việc chuyển nhượng ngôi nhà trên. Dự kiến vụ việc này sẽ được tòa giải quyết trong tháng 10-2016.

Cùng ngày, một nguồn tin khác cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với những người liên quan để làm rõ đơn tố cáo của cụ Háo là bị một số người lừa lấy ngôi nhà 18 Bạch Đằng. Trước đó, Ban Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo rút hồ sơ vụ việc từ Công an TP Nha Trang, giao PC44 trực tiếp điều tra do người đứng tên nhận chuyển nhượng ngôi nhà trên là một cán bộ thuộc công an tỉnh quản lý.