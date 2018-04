Bốn bị can dùng đủ cách trốn khỏi trại giam

Ngày 16-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ các bị can trốn Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh đã tuyên phạt Trần Hoàng Lũy (31 tuổi; quê Sóc Trăng) ba năm sáu tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn đi khi đang bị dẫn giải, xét xử. Các đồng phạm Lê Quốc Hiếu (22 tuổi; quê Bình Thuận) 4 năm tù; Nguyễn Sơn Lam (24 tuổi; ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Phan Văn Huấn (40 tuổi; ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng lãnh 3 năm tù.



Bị cáo Luỹ tại phiên phúc thẩm

Sau đó, chỉ bị cáo Luỹ kháng cáo xin giảm án. Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay, Lũy rút đơn kháng cáo. Cấp phúc thẩm đã quyết định đình chỉ xét xử, giữ nguyên án sơ thẩm.

Liên quan đến trách nhiệm của các cán bộ công tác giam giữ trong việc quản lý can phạm để xảy ra việc trốn trại, VKS Tối cao đã có văn bản kiến nghị xử lý theo quy định của ngành.

Theo hồ sơ, Lũy, Hiếu, Lam và Huấn là bị can trong các vụ trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hiếp dâm trẻ em, mua bán trái phép chất ma túy. Cả bốn bị can này bị tạm giam chung buồng thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 7-6-2017, Lũy bàn bạc với 3 bạn cùng phòng trốn khỏi nơi giam vì cửa buồng giam có các mối hàn không sâu, nếu đẩy mạnh thì sẽ bị phá, có thể trốn được.

Sau đó, Lũy trèo lên phần thông gió của buồng giam lấy 1 cây sắt do Hiếu chuẩn bị, đục tường buồng giam để trốn. Các bị can đục được 2 lỗ trên tường buồng giam sâu khoảng 10 cm, rộng khoảng 2 cm.

Đến khoảng 0 giờ 11-6-2017, cả bốn thay nhau dùng chân đạp vào tường để phá thủng tường. Sau đó, nhóm này dùng mùng se cuốn lại tạo thành dây, đu người từ buồng tạm giam lầu 1 xuống đất và vượt tường rào trốn ra ngoài.

Sau khi trốn thoát, cả nhóm đã về phòng trọ của Lam lấy tiền, xe máy và bỏ trốn. Và 5 ngày sau, các bị can này đã ra đầu thú hoặc bị bắt....