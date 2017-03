Bốn đối tượng bắt giữ tài xế xe khách cưỡng đoạt tiền lãnh án

Như PLO đã đưa tin,nhóm Sơn (28 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh), Đức (32 tuổi, trú phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh), Phúc (28 tuổi, trú phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh), Hoàng (22 tuổi, trú xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh) thường đi đòi nợ thuê.

Bốn bị cáo Trần Văn Sơn, Dương Anh Đức, Trần Văn Hoàng, Chu Văn Phúc đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hà Quang

Đêm 6-2, nhóm trên đi trên xe hơi 7 chỗ ngồi ra quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) liều lĩnh chặn, dừng xe khách mang BKS 29B-041.24 (của nhà xe Tân Việt chạy tuyến Quảng Bình - Hà Nội). Khi xe khách dừng, nhóm trên khống chế, bắt anh Trương Quốc Khánh (38 tuổi, trú Bố Trạch, Quảng Bình) – là tài xế xe khách, đưa anh Khánh ra bờ đê để giữ và đe dọa, đòi nợ thuê số tiền 30 triệu đồng cho một người ở Quảng Bình. Tại đây, Sơn, Đức, Phúc, Hoàng dùng chân, tay đấm đá và dùng hung khí đe dọa buộc anh Khánh phải gọi điện thoại về cho gia đình để gửi tiền ra. Người nhà đã chuyển 14,7 triệu đồng, cả nhóm không thả anh Khánh mà đưa anh đến một khách sạn ở TP Hà Tĩnh để thuê phòng nhốt anh, tiếp tục yêu cầu người nhà chuyển tiền.

Đến 22 giờ 30 đêm 7-2, Công an huyện Thạch Hà cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Hà Tĩnh đã giải cứu thành công anh Khánh và bắt giữ Sơn khi Sơn đang tiếp tục cưỡng đoạt tiền từ người nhà anh Khánh.

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam Sơn, Đức, Phúc, ngày 5-3, Cơ quan công an huyện Thạch Hà mở rộng điều tra, bắt tạm giam Hoàng. Trong vụ án trên còn có Dương Văn Phú (25 tuổi, trú tại xã Song Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) và Trần Quốc Anh (26 tuổi, trú tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) là hai đối tượng cùng có mặt khi Sơn và Đức, Hoàng, Phúc bắt giữ anh Khánh. Tuy nhiên khi vụ án bị phát hiện, khởi tố thì Phú và Anh đã trốn khỏi địa phương, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý sau.

Tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn, hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và mức độ phạm tội của từng bị cáo, tòa đã tuyên án như trên.