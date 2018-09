BS Hoàng Công Lương bị đề nghị truy tố do lỗi cẩu thả

Diễn biến tố tụng từ phiên tòa sơ thẩm Từ ngày 15 đến 30-5-2018, TAND TP Hòa Bình xét xử ba bị cáo vụ chạy thận làm chín bệnh nhân tử vong. Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Hoàng Công Lương 30-36 tháng tù treo, Trần Văn Sơn 4-5 năm tù và Bùi Mạnh Quốc 5-6 năm tù. Ngày 5-6, HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều tình tiết quan trọng. Ngày 4-7, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố thêm hai bị can: Hoàng Đình Khiếu (cựu phó giám đốc) và Trần Văn Thắng (cựu trưởng phòng Vật tư BV đa khoa tỉnh Hòa Bình) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 25-7, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với BS Hoàng Công Lương. Ngày 23-8, CQĐT tiếp tục khởi tố ông Trương Quý Dương (cựu giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 24-8, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Công Lương từ tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành vô ý làm chết người.