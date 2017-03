Bức xúc vì hoãn xử nhiều lần, gia đình các bị cáo gây rối ngay tại tòa

Tuy nhiên, chỉ sau ít phút khai mạc phiên tòa, HĐXX đã tạm dừng hội ý sau đó ra quyết định hoãn xử với lý do vắng mặt hai người bị hại cùng một người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan, ảnh hưởng tới việc xét xử tại phiên tòa.

Ngay khi Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đọc xong quyết định, hàng chục người là thân nhân, gia đình của các bị cáo có mặt tại phiên tòa đã lo ó, tức giận, phản ứng dữ dội trước việc hoãn xử lần này của tòa. Bởi họ cho rằng đây đã là lần thứ tư tòa mở phiên tòa rồi hoãn xử với các lý do khác nhau khiến gia đình cũng như các bị cáo bức xúc.





Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo sự chứng kiến của PV báo Pháp Luật TP.HCM, thân nhân gia đình các bị cáo đã la ó, phản ứng dữ dội với lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp bảo vệ tại phiên tòa. Họ liên tục đòi tòa phải xét xử tiếp nếu không phải trả tự do cho các bị cáo.

Lúc này, trong phiên tòa bắt đầu nhốn nháo. Công an đã đưa ba trong số 10 bị cáo bị tạm giam (bảy bị cáo được tại ngoại) ra xe thùng. Người nhà của các bị cáo vẫn liên tục kêu chạy ra phía xe thùng chặn đầu xe, xô đẩy phản ứng cùng lực lượng công an để yêu cầu không được chở các bị cáo đi.





Lực lượng công an gồm 20 người đã phải dàn ngang chặn những người dân quá khích lại để xe thùng chạy đi. Do quá bức xúc, nhiều người đã quay lại phía trong tòa để yêu cầu tìm đại diện VKSND huyện Châu Đức giữ quyền công tố tại phiên tòa để chất vấn. Khoảng 15 phút sau nhờ sự can thiệp của công an những người thân này mới dừng lại. Lý do gia đình các bị cáo bức xúc được cho là vì tòa đã hoãn xử vụ án lần này nữa là bốn lần. Những lần trước tòa hoãn để trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ngoài ra gia đình các bị cáo cho rằng còn nhiều điểm mâu thuẫn, vi phạm tố tụng trong vụ án này.

Theo cáo trạng mới nhất của Viện KSND huyện Châu Đức ngày 21-1-2015, từ 28.2 đến 1-10.2013, Huỳnh Sơn Long (Long Vịt, 18 tuổi), cùng Nguyễn Ngọc Tiến (tức Bội), Trần Quang Nhân (21 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (Toàn còi, 19 tuổi), Hồ Văn Dũng (Dũng lài, 20 tuổi), Nguyễn Trung Quân (26 tuổi), Phan Văn Hoàng, 21 tuổi), Trần Minh Hoàng (20 tuổi), Trần Ngọc Sang (19 tuổi) thực hiện sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Châu Đức. Trong đó Long tham gia năm vụ với tổng giá trị thiệt hại là gần 129 triệu đồng.

Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 19-3 tới.