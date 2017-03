Buộc tội khiên cưỡng từ hai hợp đồng trái luật

Luật sư lại bị CQĐT làm khó Tại phiên tòa, ba luật sư của bị cáo (do gia đình bị cáo mời) đều yêu cầu làm rõ vì sao CQĐT, VKS ngăn cản họ tham gia vụ án trong giai đoạn điều tra. Chỉ đến khi hồ sơ vụ án chuyển sang tòa, các luật sư mới được cấp giấy chứng nhận người bào chữa. Luật sư Hồ Khá (nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Bình Định) bức xúc cho biết ông đã nhiều lần đề nghị cấp giấy chứng nhận người bào chữa nhưng CQĐT không cấp, cũng không trả lời, giải thích. Hai luật sư còn lại cho hay CQĐT từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa với lý do ông Huy (bị tạm giam) từ chối luật sư nhưng khi các luật sư yêu cầu cho xem văn bản từ chối của bị can thì CQĐT không đồng ý. Hiện trong hồ sơ vụ án cũng không có văn bản từ chối luật sư.