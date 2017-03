Buộc trẻ em xem phim, ảnh sex, sẽ bị tội?

Nhức nhối vấn nạn khiêu dâm trẻ em Khiêu dâm trẻ em đang là vấn đề nhức nhối mà các nước trên thế giới phải đối mặt. Gần đây nhất, đầu tháng 8-2015, tại Pakistan, Cục Bảo vệ trẻ em Punjab đã tiết lộ băng nhóm mua bán dâm trẻ em lớn nhất nước này. Nhóm này đã tấn công tình dục hàng trăm trẻ em trong ba làng, tống tiền gia đình các em và bán các video quay lại cho người nước ngoài. Một số đối tượng bị bắt đã bị kết án tù. Ở Mỹ, năm 2014 giới chức Mỹ thông báo đã triệt phá một đường dây ấu dâm quy mô lớn với 251 nạn nhân ở nhiều quốc gia. 14 nghi can đã bị bắt. Trước đó, hồi đầu năm 2001, Mỹ đã “kết liễu” ổ mại dâm trẻ em qua mạng lớn nhất sau hai năm điều tra, bắt 100 người dính líu đến khiêu dâm trẻ em đa quốc gia qua mạng Internet. Ở Nga, từ đầu năm 2013 đến nay đã có hơn 90 trang web bị đóng cửa do có chứa hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Tại Úc, tháng 12-2011, một người đàn ông được cho là có liên quan với cảnh sát Liên bang Úc đã bị bắt khi đang tàng trữ 35.000 hình ảnh khiêu dâm trẻ em cùng 800 đoạn video tại nhà riêng ở Sydney. Nhiều nước đã ban hành luật đối với vấn nạn này, điển hình là Nhật. Giữa năm 2014, Nhật đã trở thành quốc gia cuối cùng trong nhóm 34 nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cấm sở hữu các hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Bộ luật mới ra đời quy định phạt tù tối đa một năm hoặc phạt tối đa 10.000 USD cho những ai sở hữu các hình ảnh khiêu dâm trẻ em (quy định này không áp dụng cho phim hoạt hình hoặc truyện tranh, còn gọi là manga). Bộ luật mới cho phép những người còn sở hữu các hình ảnh khiêu dâm trẻ em thời gian một năm để tiêu hủy. Trước đó, Nhật đã cấm việc sản xuất, phân phối các sản phẩm khiêu dâm trẻ em từ năm 1999 (hiện có trên 70 nước cấm phim khiêu dâm trẻ em). BẢO ANH Hàng ngàn vụ xâm hại trẻ mỗi năm Tại một hội thảo bàn về việc sửa đổi, bổ sung quy định của BLHS và BLTTHS về xâm hại tình dục trẻ em do Bộ Tư pháp tổ chức, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết bình quân mỗi năm cả nước có khoảng 1.500 vụ xâm hại trẻ em với hơn 1.500 em bị xâm hại, 2/3 trong số này (1.000 em) bị xâm hại tình dục. Trong khi đó, theo đại diện Viện Khoa học xét xử TAND Tối cao, nếu cộng cơ học thì mỗi năm ngành tòa án xét xử khoảng 2.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Theo đại diện Cục Cảnh sát hình sự, những năm gần đây đã xuất hiện nạn “du lịch tình dục trẻ em”, thể hiện dưới một số hình thức: Khách du lịch tự tìm kiếm hoặc thông qua môi giới để mua dâm, mua trinh, giao cấu, dâm ô với trẻ em nơi họ đến du lịch. Có một số cá nhân, tổ chức mua bán trẻ em để phục vụ dịch vụ sextour hoặc cung cấp các dịch vụ tình dục cho khách du lịch trong, ngoài nước. Hoặc khách du lịch dùng tiền để quay phim, chụp ảnh các hình ảnh khỏa thân, khiêu dâm trẻ em nhằm tàng trữ, phát tán văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em…