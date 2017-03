Buôn heroin số lượng khủng nhận 3 án tử hình, 3 án chung thân

Đồng thời tuyên phạt án tù chung thân đối với ba bị cáo Trần Thị Hoài Thanh (28 tuổi, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An), Hoàng Trọng Dương (44 tuổi) và Hoàng Văn Tiến (36 tuổi, cùng trú huyện Thanh Chương) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, số lượng ma túy rất lớn cần xử phạt nghiêm minh.

Các bị cáo Trung, Ly, Lập, Thanh phạm tội nhiều lần, giữ vai trò cầm đầu nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Tuy nhiên xét thấy bị cáo Thanh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên xét về tính nhân đạo, cần xem xét tình tiết giảm nhẹ cho Thanh.

Dương và Tiến phạm tội nhiều lần, nhưng chỉ giữ vai trò thứ yếu, khai báo thành khẩn nên cũng được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.









Theo cáo trạng, chiều này 13-7-2013, “trùm” Thanh điều khiển chiếc xe chiếc xe Toyota Fortuner chở một bì tải chứa 10 bánh heroin từ huyện Thanh Chương xuống TP Vinh đưa đi TP HCM tiêu thụ thì bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ. Từ lời khai của Thanh, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng bắt khẩn cấp Trung, Ly, Lập, Dương và Tiến nằm trong đường dây mua ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa vào TP HCM tiêu thụ.

Thanh, Trung, Ly, Lập, Dương và Tiến phân công nhau chặt chẽ, chuyển một lượng lớn tiền mặt qua thẻ ATM rồi quy đổi ra USD.

Sau đó, Thanh, Trung, Ly, Lập giao dịch với đối tượng người Lào tên Rê (không xác định được danh tính cụ thể) để mua heroin đưa về Việt Nam. Trước khi bị bắt, đường dây trên đã thực hiện trót lọt 3 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hơn 30 bánh heroin.