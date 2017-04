Cả nhà chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ từ... 35 bà bầu

Ngày 18-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thành Thắng (SN 1979, nguyên nhân viên BHXH quận Thủ Đức) 19 năm tù, Phạm Thị Ngọc Hằng (SN 1987, vợ Thắng) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Lê Thị Anh Thư (SN 1981, em ruột Thắng) bị tuyên phạt hai năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.



HĐXX còn buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường 690 triệu đồng đã chiếm đoạt cho BHXH TP HCM.



Ba bị cáo nghe toà tuyên án. Ảnh: HY

Theo hồ sơ, trưa 20-5-2015, Hằng đến BHXH quận 9 dùng tên giả là Lê Thị Thu Thảo, đại diện Công ty Hiệp Phú, làm thủ tục hưởng trợ cấp thai sản và nghỉ dưỡng cho nhân viên.

Nghi ngờ đây là các hồ sơ giả nên nhân viên BHXH đã trình báo vụ việc đến Công an quận 9. Tại trụ sở công an, Hằng khai việc đem hồ sơ giả để hưởng trợ cấp là do chồng là Thắng chủ mưu. Khám xét nhà riêng của vợ chồng này tại quận Thủ Đức, công an thu giữ nhiều giấy tờ, con dấu của 10 pháp nhân do Hằng và người thân đứng tên.

Qua xác minh tại các quận 1, 3, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức và địa chỉ đăng ký đặt trụ sở công ty, công an phát hiện các doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không bảng hiệu, không phát sinh doanh thu, không có nhân viên và người lao động.

Bị điều tra, Thắng khai lợi dụng kẽ hở trong quy định về thủ tục BHXH, BHYT nên nảy sinh ý định làm giả hồ sơ cho bà bầu “ma” để chiếm đoạt.

Từ năm 2012 đến 2015, vợ chồng Thắng thành lập 10 doanh nghiệp với nhiều người đứng tên trong đó có Thư và Hằng rồi lập hồ sơ đăng ký và đóng BHXH bắt buộc cho 61 hồ sơ lao động không có thật với số tiền 617 triệu đồng rồi ngưng đóng.

Sau đó, vợ chồng Thắng sử dụng giấy khai sinh, chứng sinh giả lập 35 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thai sản đơn vị, thai sản cá nhân và BHXH một lần. Với hành vi này, vợ chồng Thắng và Thư đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng của BHXH các quận 1, 3, 9. Bình Thạnh và Thủ Đức.