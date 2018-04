Cách nào làm rõ người nhận hối lộ vụ ‘xe vua’?

Các bị cáo khai đưa hối lộ ra sao? Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Thới, Lê Thị Cẩm Vân cầm đầu hai đường dây bán logo “xe vua” đã bán logo cho khoảng 15.000 lượt ô tô, thu hàng chục tỉ đồng. Hai bị cáo khai đã đưa hối lộ cho 80 cán bộ, chiến sĩ CSGT, TTGT trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương tổng cộng gần chục tỉ đồng. Đối với đường dây của Thới, CQĐT xác định Nguyễn Cảnh Chân (nguyên cán bộ Đội 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) nhận của Thới 12 lần tổng cộng hơn 1,2 tỉ đồng. Chân khai đã chuyển cho lãnh đạo phòng, đội CSGT tỉnh Đồng Nai gần 1 tỉ đồng. Các bị cáo khai rõ danh tính các CSGT, số tiền từng cán bộ nhận. Tài liệu, hồ sơ vụ án cũng liệt kê khá chi tiết, gồm tại 16 đội, trạm CSGT trực thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM và 16 đội CSGT công an các quận, huyện TP.HCM... Ngoài ra là danh tính một số cán bộ thuộc các đội CSGT, TTGT tại các TP, thị xã thuộc Bình Dương, Đồng Nai. Các bị cáo cũng khai đã chi tiền cho một số cán bộ của bảy đội TTGT thuộc Sở GTVT TP.HCM, tùy mỗi đội sẽ nhận tiền bảo kê hằng tháng hoặc nhận của từng xe vi phạm. Còn TTGT Bình Dương và Đồng Nai, Thới khai tên hai cán bộ nhận tiền hàng trăm triệu đồng/tháng. Qua đối chiếu, lời khai của Thới trùng khớp với lời khai của bị cáo Trần Quốc Thái về số tiền, số lần, tên các cán bộ CSGT, TTGT nhận tiền. Đối với đường dây của Vân, ngoài việc trực tiếp đưa hối lộ, Vân còn phân công Trần Trọng Nhân, Huỳnh Tấn Thắng đưa tiền trực tiếp cho một số cán bộ CSGT, TTGT. Theo hồ sơ, Vân khai chung chi hơn 576 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu và lời khai của các bị cáo khác, cáo trạng xác định ba tháng 6, 7, 8-2015, Vân và đồng phạm đã đưa hối lộ 627 triệu đồng cho một số CSGT, TTGT. Có cán bộ thuộc 11 đội, trạm CSGT của Công an TP.HCM và bốn đội CSGT thuộc công an quận, huyện trong danh sách đường dây của Vân. Vân cũng khai đưa hối lộ cho ba đội TTGT TP.HCM. Trên địa bàn Bình Dương và Đồng Nai, Vân khai đưa tiền cho một số cán bộ của hai đội CSGT. Thắng khai giúp Vân bốn lần đưa tiền, đưa danh sách các xe mua logo cho cán bộ tên H. ở Đội 7 TTGT của TP.HCM với số tiền 308 triệu đồng. Nhân khai được Vân giao đưa hối lộ 169 triệu đồng cho một số cán bộ Đội 7, 8 TTGT TP.HCM. Theo hồ sơ, lời khai của Thắng, Nhân phù hợp với lời khai của Vân về số tiền, số lần Vân giao tiền đưa hối lộ...