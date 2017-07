Cách nhận biết bằng cấp, giấy tờ hộ tịch giả

Tại đây, bà Phan Thị Bình Thuận, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cũng phát biểu: “Hiện nay các loại giấy tờ giả từ văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ xe, bằng lái xe cho đến giấy tờ hộ tịch, CMND, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… ngày càng tinh vi, rất khó phát hiện. Thực tế, phát hiện được thì việc xử lý những người giả mạo giấy tờ cũng chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe”.





Ông Trương Hồng Phong, Phó phòng Tư pháp quận Gò Vấp (TP.HCM) đang tập huấn kỹ năng nhận diện giấy tờ giả. Ảnh: K.P



Ông Trương Hồng Phong, Phó phòng Tư pháp quận Gò Vấp (TP.HCM) chia sẻ, để kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu có hợp lệ không thì cần phải xác minh nơi cấp giấy này. Ví dụ như văn bằng, chứng chỉ thì cần kiểm tra trang thông tin điện tử của trường, giấy tờ của doanh nghiệp thì tra trên cổng thông tin điện tử của quốc gia về đăng ký doanh nghiệp… Tuy nhiên, khi làm những bước này cần có thời gian và ở một số nơi không đăng thông tin về đơn vị mình. Chính vì vậy, cán bộ hầu như sử dụng kinh nghiệm bản thân là chủ yếu. Tức là phải cầm, nắm, sờ, nắn, soi rọi để nhận dạng giấy tờ giả.

Ông Phong kể: có người thuê xe ôm đi chứng thực sao y giấy tờ. Họ đến đưa giấy tờ cho xe ôm nói là bận việc, nhờ vào ủy ban sao y, nếu trót lọt họ trả công 50.000 đồng. Nhưng nếu cán bộ phát hiện ra giấy tờ có vấn đề thì họ đã chạy mất bỏ lại giấy tờ luôn.

Ông Phong chia sẻ, không có máy móc nào có thể nhận diện được hết tất cả các loại giấy tờ giả. Nếu có thì nó chỉ hỗ trợ một phần cho nên phải dựa vào kinh nghiệm và cán bộ phải trang bị những kỹ năng cần thiết nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Để ý hoa văn, màu sắc, quốc huy, tem thật chống giả (nhất là đối với văn bằng, chứng chỉ) nhưng lại giả nhiều nhất.

Đối với CMND thì để ý chữ in, ảnh, dấu vân tay… Nếu lấy ảnh người khác dán lên thì rọi đèn từ dưới lên sẽ thấy lớp keo, mực can nên không đều màu. Giấy phép lái xe thì xem đường gạch, viền và nên dùng kính lúp, đèn pin để rọi. Giấy tờ hộ tịch thì để ý biểu mẫu theo từng thời kỳ, phôi hộ tịch là phôi do Bộ Tư pháp cấp để ý màu sắc, kích thước, năm phát hành…