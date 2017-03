Cái móng tay gây… thương tích 13%

TAND tỉnh Phú Yên vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Hữu Oanh về tội cố ý gây thương tích. HĐXX đã sửa án sơ thẩm, áp dụng khoản 1 Điều 104 BLHS tuyên phạt Oanh một năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Sơ thẩm: Móng tay không gây thương tích như thế

Theo bản án sơ thẩm, ông Nguyễn Văn Thi (em rể Oanh, trú xã An Dân, huyện Tuy An) có mâu thuẫn từ việc tranh chấp đường đi với ông Phạm Minh Luyến. Chiều 1-8-2015, ông Thi gọi điện thoại cho Oanh đến xem việc tranh chấp đường đi xảy ra như thế nào. Tại đây, giữa Oanh và ông Luyến xảy ra kình cãi. Trong lúc cãi nhau, Oanh dùng dao đâm trúng vào vùng má trái của ông Luyến làm ông Luyến ngã, tay chống xuống đất. Hậu quả là ông Luyến bị thương tích 14%, trong đó gãy đốt thứ ba ngón giữa tay trái 1%, vết thương vùng má trái xuyên vào niêm mạc 13%.

Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 7-2016, Oanh khai chỉ dùng tay đấm vào vùng má ông Luyến. Thương tích của bị hại do móng tay cái của bị cáo đâm vào chứ bị cáo không dùng dao. Những người làm chứng cũng không ai thấy bị cáo dùng dao đâm bị hại. Trong khi đó, người bị hại thì cho rằng bị cáo đã dùng dao gây ra thương tích cho mình.

Theo TAND huyện Tuy An, hồ sơ bệnh án và giấy chứng nhận thương tích của bị hại do BV huyện Tuy An cấp thì thương tích vùng má trái của bị hại có tiết diện khoảng 3 cm, sâu xuyên niêm mạc miệng, bờ sắc, chảy máu; không có vết xây xát, bầm tím trên vùng mặt. Bản giám định pháp y và trình bày của giám định viên tại phiên tòa khẳng định thương tích vùng má trái của bị hại do vật sắc nhọn gây ra, nếu dùng móng tay thì bờ mặt vết thương phải nham nhở chứ không phải sắc như hồ sơ bệnh án.

Mặt khác, tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận chỉ để móng tay dài hơn mức bình thường do chưa kịp cắt chứ không để quá dài. Từ đó, HĐXX không chấp nhận lời khai của bị cáo và kết luận thương tích của bị hại là do bị cáo dùng dao gây ra với tỉ lệ 14%. Do dao là hung khí nguy hiểm nên HĐXX đã áp dụng tình tiết tăng nặng định khung để xử bị cáo Oanh theo khoản 2 Điều 104 BLHS. Tòa phạt bị cáo Oanh hai năm tù, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 13 triệu đồng.

Phúc thẩm bác tình tiết dùng dao gây án

Xử phúc thẩm mới đây, TAND tỉnh Phú Yên xét thấy sau khi sự việc xảy ra, công an xã đến hiện trường lập hồ sơ ban đầu vào lúc 15 giờ ngày 1-8-2015 xác định không có dao hay thu giữ được hung khí nào khác. Khi kiểm tra hiện trường, có mặt bà Huỳnh Thị Đào (mẹ bị hại) nhưng bà Đào không nói là có dao; mãi đến 17 giờ cùng ngày bà mới đến công an xã giao nộp một con dao. Theo hồ sơ bệnh án, thương tích vùng má trái của bị hại có tiết diện khoảng 3 cm, trong khi đó con dao thu giữ do bà Đào nộp nơi rộng nhất phần lưỡi có tiết diện 1 cm.

Tại phiên tòa, bị hại khai thương tích do bị cáo dùng vật sắc nhọn đâm gây nên. Tuy nhiên, ngay khi sự việc xảy ra cũng như trong suốt quá trình điều tra bị hại đều khai bị bị cáo đấm vào miệng, không có lời khai nào khẳng định bị đâm. Như vậy, lời khai của bị hại trước và sau mâu thuẫn, không phù hợp với nhau, không phù hợp với lời khai của những người làm chứng và các chứng cứ khác nên không thể xem đó là sự thật.

Trong khi đó, bị cáo khai dùng tay phải kẹp ngón cái vào giữa ngón trỏ và ngón giữa tạo thành nắm đấm đấm vào miệng bị hại làm bị hại ngã nghiêng, chống tay xuống đất gây thương tích. Lời khai của bị cáo trước và sau phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các chứng cứ khác… Do đó, việc cấp sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo theo khoản 2 Điều 104 BLHS với tình tiết định khung tăng nặng dùng hung khí nguy hiểm là không đúng pháp luật.

Tòa xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, có mẹ ruột là người có công với cách mạng… nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Từ đó, HĐXX sửa án sơ thẩm, áp dụng khoản 1 Điều 104 BLHS phạt Trần Hữu Oanh một năm tù cho hưởng án treo.