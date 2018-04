Cầm xe máy của bạn nhưng vờ bị công an giữ

Tổng hợp bị cáo Dần phải chấp hành hình phạt chung là 54 tháng tù.



Theo cáo trạng, sáng 7-1, Biện Ngọc Quyền (là bạn cùng xã) đi xe máy chở bị cáo Dần và một người khác sang nhà anh Sang ở cùng xã chơi. Tại đây Dần đã nghĩ ra cách lừa lấy xe máy của anh Quyền đem đi cầm cố. Dần nói với anh Quyền là mượn đi công việc nhưng đã chạy thẳng đến một hiệu cầm đồ tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà cầm cố được 5 triệu đồng.

Sau đó, bị cáo đi bộ về gặp anh Quyền và nói: “Xe bị công an giữ, giấy tờ xe cũng bị công an giữ, mày đừng về nhà nữa” rồi đưa 200.000 đồng để anh Quyền đi chơi điện tử. Số tiền còn lại Dần mang đi đánh bi-a và chơi lô đề hết. Sự việc sau đó bị mẹ của anh Quyền phát hiện và trình báo công an. bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra Dần còn khai trước đó đã đến chùa Triều Sơn ở xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà để tìm việc làm. Sau đó Dần lẻn vào phòng của sư thầy trụ trì lấy trộm một chiếc máy tính xách tay (trị giá 3 triệu đồng) đem đi bán với giá 1,5 triệu đồng.

Được biết trước đó bị cáo từng bị TAND huyện Thạch Hà và TAND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) hai lần xử phạt tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo mới mãn hạn tù vào tháng 10-2017.