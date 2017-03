Cán bộ Sở GTVT tỉnh Nghệ An bị tố 'làm luật' tài xế xe tải

Trước đó, chiều 19-12, Công an huyện Nghi Xuân nhận được phản ánh: Có một chiếc xe công biển xanh 37A-5969 chạy trên địa bàn huyện Nghi Xuân, có bật còi hụ chặn xe tải để kiểm tra giấy tờ và "làm luật" tài xế.

Ngay lúc đó, lực lượng CSGT Công an huyện Nghi Xuân ra đoạn đường qua xã Xuân Mỹ (huyện Nghi Xuân) để xác minh sự việc. Lúc này, tài xế xe công 37A-5969 bỏ chạy. CSGT Công an huyện Nghi Xuân chốt chặn các vị trí tuyến đường về TP Vinh (Nghệ An).





Nguyễn Viết Hoàng bị tố điều khiển xe công của Sở GTVT Nghệ An đi "làm luật" tài xế trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ảnh: Kh.Phạm

Đến khoảng 16 giờ chiều 19-12, khi xe ô tô của PV báo Tiền Phong thường trú ở Hà Tĩnh đang dừng ở trạm thu phí đầu cầu Bến Thủy thì bị chiếc xe 37A-5969 tông vào phía sau nhằm bỏ chạy hướng về Nghệ An. Lúc này, Thiếu tá Đặng Quyết Thắng, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân, cùng lực lượng công an yêu cầu người điều khiển chiếc xe công trên quay lại Công an huyện Nghi Xuân để làm rõ.

Công an đã xác minh làm rõ người điều khiển xe công trên là ông Nguyễn Viết Hoàng - cán bộ văn phòng Sở GTVT tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra nồng độ cồn phát hiện trong hơi thở của ông Hoàng có nồng độ cồn vượt mức cho phép (0,7 miligam/lít khí thở).

Khám trên xe công, công an phát hiện thu giữ một chiếc gậy điều khiển giao thông, bộ còi hụ, đèn ưu tiên đường và một số tờ tiền 100.000 đồng, 50.000 đồng rơi vương vãi trong xe.





Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ tiền vương vãi trong xe công 37A-5969. Ảnh: Kh.Phạm

Do có dấu hiệu hành vi cưỡng đoạt tài sản nên Đội CSGT đã chuyển giao ông Hoàng và số tiền thu gữ trên xe sang Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra làm rõ. CSGT Công an huyện Nghi Xuân cũng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với ông Hoàng về việc điều khiển xe ô tô có nồng độ cồn vượt mức cho phép, với khung hình phạt dự kiến từ 10 đến 15 triệu đồng.

Sáng 20-12, trả lời báo chí, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho biết ông Hoàng là nhân viên thuộc Văn phòng Sở GTVT. Chiếc xe mang BKS 37A-9569 thuộc quản lý của Ban Quản lý dự án công trình giao thông của Sở GTVT tỉnh Nghệ An và ngày 19-12, ông Hoàng đã sử dụng chiếc xe công trên sai mục đích, sai quy định.