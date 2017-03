Can con đánh nhau, mẹ bị đâm 3 nhát dao chí mạng

Nhân và NVN có mâu thuẫn với nhau từ trước. Ngày 6-5-2014, Nhân tìm gặp N. đánh nhau. Lúc này, N. đang đá bóng với nhóm bạn, nghe tiếng nẹp bô của Nhân nên chửi.

Thế là, Nhân dừng xe đến tát N. thì bị đánh lại. Nhân rút dao mang theo đâm N. gây thương tích 26%

Đang ở trong nhà thấy con trai đánh nhau, bà TTNg (mẹ N) chạy ra can thì bị Nhân đâm ba nhát vào ngực, hông trái và lưng trái. Bà Ng. đã chết trên đường đi cấp cứu.

Nhân còn gây thương tích cho cho anh TKH 14%.



Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án

Ngày 4-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nhân 20 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, tòa còn yêu cầu bị cáo Nhân phải bồi thường gần 400 triệu đồng cho các bị hại.

Tòa nhận định, hành vi của Nhân là rất hung hăng côn đồ, cùng một lúc gây thương tích cho nhiều người nên cần phải xử nghiêm. Tuy nhiên, do bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và ra đầu thú nên tòa đã tuyên như trên.

Đối với bị cáo bị cáo Nguyễn Lê Văn Điệp, do biết hành vi của Nhân nhưng lại che dấu, không báo với cơ quan chức năng nên tòa tuyên phạt 1 năm 28 ngày tù về tội che giấu tội phạm. Do mức án đã bằng thời gian bị cáo tạm giam nên tòa ra quyết định trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa.