Cản học sinh đến trường để phản đối sáp nhập trường, lãnh 24 tháng tù

Theo hồ sơ, từ giữa tháng 7 đến tháng 12-2014, Bình cùng một số người phản đối sáp nhập Trường THCS xã Hương Bình vào Trường THCS xã Hòa Hải và Trường THCS xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê). Để thực hiện hành vi, nhóm Bình xúi giục nhiều người dân ở xã Hương Bình gây rối trật tự công cộng tại khu vực Trường THCS xã Hương Bình (cũ) và UBND xã Hương Bình với hình thức tụ tập đông người chửi bới, hò hét. Đồng thời, nhóm đe dọa không cho phụ huynh đưa con đến trường.

Ngoài ra, Bình còn tham gia tổ chức, lôi kéo, chỉ đạo đưa thi thể anh Dương Quốc Hướng (bị tai nạn xe máy dẫn đến tử vong trên đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) về UBND xã Hương Bình và Trường THCS Hương Bình (cũ) cũng để gây rối, phản đối sáp nhập trường.

Hậu quả, từ đầu năm học 2014-2015, hơn 500 học sinh (ở các cấp học mầm non, tiểu học và THCS) ở xã Hương Bình bị buộc ở nhà hơn ba tháng.

Sau khi công an vào cuộc điều tra, bắt những người đứng đầu vụ gây rối thì Bình bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 8-1, Công an huyện Hương Khê ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Bình về tội gây rối trật tự công cộng. Đến ngày 17-6, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ Bình.

Liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng, cản trở các em học sinh đến trường trên, ngày 23-4, TAND huyện Hương Khê đã xử phạt tám bị cáo khác từ 24 tháng tù treo đến 30 tháng tù.