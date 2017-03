Cần khởi tố vụ thuê người chặt tay, chân để lừa bảo hiểm?

Công an đề xuất xử phạt hành chính Ngày 25-8, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã đề xuất lãnh đạo công an quận ra quyết định xử phạt hành chính chị N. 1,5 triệu đồng về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác theo điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội…). Bên cạnh đó, Đội CSĐT tội phạm về TTXH cũng đề xuất xử phạt hành chính D. 750.000 đồng về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 167/2013. Ngoài ra, đơn vị này cũng cho biết dù D. được chị N. thuê chặt tay, chân nhưng cơ quan công an vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xem xét dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích đối với D. TUYẾN PHAN