Cần truy tận gốc động cơ việc xử lý hình sự chủ quán Xin Chào

Ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin chào (có địa điểm đối diện trụ sở Công an huyện Bình Chánh) bị cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh khởi tố, truy tố về tội kinh doanh trái phép theo khoản 1 Điều 159 BLHS. Tòa án đã quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 28-4. Ban đầu, Công an huyện Bình Chánh lập biên bản vi phạm hành chính rồi ra quyết định xử phạt ông Tấn 17 triệu đồng về năm hành vi, trong đó có hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đó, khi kiểm tra quán cà phê lần hai, công an lập biên bản ông Tấn vi phạm hai hành vi: Khu vực chế biến thực phẩm có côn trùng, sử dụng nước giếng khoan để sơ chế thực phẩm. Nửa tháng sau ngày lập biên bản lần hai, công an huyện ra quyết định khởi tố ông Tấn về tội kinh doanh trái phép. VKS nghiên cứu hồ sơ một tháng và phê chuẩn quyết định khởi tố ông Tấn. Cáo trạng xác định ông Tấn đang hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi báo chí phản ánh, Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM lấy hồ sơ lên kiểm tra. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng có ý kiến yêu cầu làm rõ. Trưa hôm qua 21-4, TAND huyện Bình Chánh đã quyết định trả hồ sơ để làm rõ tính hợp pháp của quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 18-8-2015 của Công an huyện Bình Chánh đối với ông Tấn.