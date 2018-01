Căng thẳng phiên xử vụ xả súng 16 người thương vong

Làm rõ nguồn gốc đất Phần xét hỏi buổi chiều HĐXX tập trung làm rõ về nguồn gốc đất tại tiểu khu 1535 và nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, nổ súng. Bị cáo Sửu cho rằng đất công ty quản lý được UBND tỉnh Đắk Nông có quyết định giao đất hợp pháp nhưng người dân vào xâm lấn trồng cây dẫn đến tranh chấp. HĐXX hỏi: Vì sao công ty được giao đất năm 2008 nhưng các cây trồng của người dân bị san ủi qua giám định nhiều cây trồng tuổi trên 12 năm? Khi tòa hỏi về việc thỏa thuận bồi thường cây trồng cho dân khi triển khai dự án, Sửu trả lời là không nhớ được thời điểm, số lần, số lượng được bồi thường. Bị cáo Hiến và Bình khẳng định đã sinh sống, sản xuất ổn định trên khu đất trước khi công ty xuất hiện. Từ khi công ty được giao đất thì công ty liên tục đưa người đi cưỡng chế giải tỏa dẫn đến đánh nhau, bị cáo cầu cứu nhiều nhưng vẫn không được giải quyết. “Bản thân bị cáo đã từng bị công an bắt giam bảy tháng rồi thả ra mà không cho biết lý do. Bị cáo nghĩ bị bắt là do đấu tranh nhiều quá. Từ những việc này nên chúng tôi mất niềm tin, đã bàn nhau sẽ chống trả lại nếu công ty đưa người đến giải tỏa” - bị cáo Bình khai.