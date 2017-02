Cảnh giác với chiêu lừa 'tuyển dụng gấp' trên mạng

Theo hồ sơ, từ năm 2014, để có tiền tiêu xài, ăn chơi, Nguyễn Văn Dinh (32 tuổi, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) lên sàn giao dịch thương mại điện tử và Facebook thông báo “tuyển dụng gấp hai điều dưỡng, một lái xe công an tỉnh, kế toán cơ quan nhà nước...”.

Dinh yêu cầu phải đưa trước tiền đặt cọc và hứa người được tuyển sẽ đi làm sau ba tuần.



Nguyễn Văn Dinh.

Anh H. (huyện Thanh Chương) đã liên lạc qua điện thoại thì được Dinh cho biết: "Hiện đang có một suất lái xe trong công an tỉnh Nghệ An, chi phí hết 250 triệu đồng, nếu đồng ý thì đặt cọc trước 100 triệu đồng để Dinh liên hệ với lãnh đạo lo việc".

Anh H. đồng ý và ngày hôm sau anh Hải cùng chị gái xuống TP Vinh gặp Dinh tại một quán cà phê. Tại đây, Dinh nói là có quen biết với lãnh đạo công an tỉnh và hứa hẹn sẽ xin việc cho anh Hải làm lái xe Công an tỉnh Nghệ An. Để tạo lòng tin, Dinh chỉ hai người đàn ông đang uống cà phê bàn gần đó lừa bảo "đó là lãnh đạo công an tỉnh".



Nghe Dinh nói vậy, anh H. tin tưởng và nhờ Dinh giúp đỡ "chạy" việc. Ngày 18-3-2015, anh H. cùng chị gái ôm 100 triệu xuống TP Vinh để "nộp tiền đặt cọc". Ngày hôm sau Dinh điện thoại bảo anh H. đưa tiếp cho Dinh 25 triệu đồng.

Ngày 13-6-2015, Dinh "nhiệt tình" lên nhà anh H. nhận hồ sơ và lấy 50 triệu đồng. Gần một tháng sau, Dinh nói anh H. "đưa số tiền còn lại để nhận quyết định đi làm". Anh H. đi vay mượn rồi đưa Dinh 75 triệu đồng.

Sau khi nhận đủ số tiền 250 triệu đồng, Dinh không xin việc cho anh H. mà ăn chơi hết.

Tháng 12-2015, biết anh H. viết đơn tố cáo, Dinh lấy từ tiền vợ bán nhà ở TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) trả lại cho anh Hải 143 triệu đồng.

Sau khi lừa chạy việc, nhận tiền của nhiều người, Dinh thay số điện thoại rồi bỏ trốn và bị bắt giữ vào ngày 10-8-2016.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 4-2014 đến tháng 12-2015, Dinh đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 840 triệu đồng.

Ngày 21-2, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Dinh (32 tuổi, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc Dinh phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.