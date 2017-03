Cảnh sát bắn thượng cấp khai gì trước toà?

Chiều 19-6, Theo lệnh trích xuất của TAND tỉnh Đồng Nai, công an đã đưa bị can đồng thời là nhân chứng Trương Thành Chí ra toà. Vì thế, phiên toà xử Ngô Văn Vinh (40 tuổi, nguyên đại úy trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) về tội giết người tiếp tục.

Bị can và là nhân chứng Trương Thành Chí tại phên toà. Ảnh: Tiến Dũng

+ Lúc 15h, sau phần thủ tục, toà thẩm vấn bị cáo Vinh sự việc cụ thể chiều 29-7-2013.

Vinh khai: ngày xảy ra sự việc, bị cáo đi làm nhiệm vụ ở ngoài đường. Đến 12 giờ trời mưa lớn nên bị cáo và một số đồng đội đi xuống thị xã Long Khánh chơi. Một người trong nhóm gọi cho một người và hẹn nhau cùng vào phòng Karaoke.

Khi ông tavào uống được vài lythì Sơn qua nói có Chí ở bên. Sau khi ông Sơn về, bị cáo Vinh cùng với Long đi qua phòng, gặp Chí đang ngồi một mình nên Vinh ngồi xuống bên cạnh Chí. "Sau đó bị cáo nhớ anh của Chí (là bạn học của Vinh) nên hỏi Chí: “Ê thằng anh mày lúc này như thế nào”. Chí chưa nghe, tôi tiếp tục nói: “thằng anh mày đó”. Chí không nói gì mà lại hỏi mày là ai mà kêu bằng thằng rồi rồi cầm ly bia đập vào mặt tôi chảy máu", Vinh khai.

Sau đó, Chí được một số người đưa ra ngoài. Khoảng ba phút sau, Sơn vào phòng, khi nghe rõ sự tình, Sơn nói: "Thằng anh nó mà mày kêu bằng thằng nên nó đánh mày là đúng rồi”. Vinh nói lại: “Mày cũng binh nó à Sơn?”. Sau đó Vinh đấm vào cổ Sơn, liền bị những người đi ông Sơn cùng đấm vào bụng, đạp vào người rồi bỏ ra ngoài", Vinh khai.

"Sau đó Cường (làm chung với Vinh) vào lấy khăn cho lau máu cho bị cáo, dìu ra xe. Ra ngoài tôi thấy những người đánh mình trước đó đã đi về rồi', Vinh cho biết.

Theo Vinh, khi xe taxi chở anh ta về đến trạm Suối Tre, Vinh đi vào nhà bếp rồi lên lầu 1, điđến phòng Sơn. Anh ta mở khóa nhưng cửa phòng khóa trong. Vinh lên lầu 2 và đi về phòng của mình, lên giường nằm ngủ.

Chủ tọa hỏi "Tại sao súng không bỏ vào tủ mà lại bỏ dưới gối kê đầu?", Vinh trả lời: Tôi để dưới gối cho khỏi sợ ma.

"Khi tôi nằm ngủ thì nghe tiếng mở cửa rất mạnh. Sau đó thấy Sơn, Long và một người nữa vào. Tôi lập tức mở mắt ra và ngồi bật dậy", Vinh Khai.

Theo Vinh, khi vào phòng, Sơn nói: “Mày kiếm tao à Vinh đen?”. Sau đó Sơn đánh liên tục vào mặt Vinh. Vinh lấy chân đạp hai cái vào người Sơn. Vinh nghe tiếng la: “Đánh chết mẹ đi”. "Khi lăn lộn và nằm úp xuống giường, tay tôi đụng vào súng đang để dưới gối nên lấy súng lên bắn một hai phát chỉ thiên với mục đích để những người đánh mình giãn ra. Nhưng sau đó có nhiều người nắm chặt tay cầm súng, tôi thấy tay cứ giật giật chứ không biết có bắn không", Vinh khai.

"Sau đó tôi ngất. Khi tỉnh dậy thì thấy Sơn cũng nằm dưới đất và người chảy máu. Bị cáo ngồi dậy cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trên đường đi xuống lầu, bị cáo bịmột người dùng vật cứng đánh vào đầu", Vinh khai.

"Bị cáo nghĩ gì về việc dùng súng cơ quan giao cho mình gây ra cái chết cho đồng đội", chủ tọa chất vấn. "Thưa toà,bị cáo vô cùng hối hận", Vinh đáp.



+ Gần 16h, toà thẩm vấn nhân chứng Trương Thành Chí.

Theo Chí, trưa hôm đó đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Sơn gọi ra nhậu để rửa lon từ đại úy lên thiếu tá. "Mặc dù lúc đó tay đau nhưng nể bạn, tôira quán nhậu với Sơn. Nhậu xong sau đó, Chí và Sơn, Hạnh và một số người nữa đến quan Karaoke HL. Chí ngồi một lúc thì thấy Vinh vào phòng và đến ngồi cạnh Chí. Chí và Vinh là bạn. Sau đó Chí cùng ly và uống hết ly bia. Sau đó Vinh quay sang nói hỏi Chí về công việc làm ăn rồi Vinh hỏi Chí: “Thằng anh mày ở đâu”. Vinh nói hai lần. Nên Chí nói Vinh: “Tao học vói mày một lớp, tao lớn hơn mày một tuổi, anh tao lơn hơn tao ba tuổi, tao bạn mày tao chưa bao giờ kêu mày bằng thằng tại sao mày lại gọi anh tao bằng thằng”. Sau đó, mọi người uống bia. Vinh uống được một nửa ly thì nói với Chí: “Mày uống với tao một ly”. Chí không nói gì. Vinh tiếp tục nói thì Chí gat tay thì ly bia trúng mặt của Vinh. Sau đó Chí bỏ ra ngoài.

"Sau đó, tôi chạy xe đến trạm và chạy thằng vào trong. Tôi lên phòng ông Sơn thì thấy đóng cửa. Tôi định đi ra ngoài thì nghe hai tiếng súng nổ trên lầu 2", Chí khai.

Theo nhân chứng Chí, sau khi nghe nổ súng, anh ta chạy lên phòng thấy nhiều người chạy qua chạy lại. "Vào phòng, tôi thấy Sơn phòng nằm dưới đất, Vinh ngồi ở chân giường. Còn khẩu súng nằm trên giường. Tôi sợ Vinh lấy súng bắn nữa nên nhặt súng nhét vào túi quần mình. Đến bệnh viện thì tôi đưa súng cho công an", Chí khai.

+ Gần 17h 30, sau khi thẩm vấn thêm một số nhân chứng trong vụán, toà tạm ngưng phiên xử, sáng 22-6, phiên toà sẽ tiếp tục.

+ Lúc 14h, VKS công bố cáo trạng.

Vào sáng cùng ngày, tòa đã tạm hoãn vì vắng mặt mặt bị can Trương Thành Chí và toà đã yêu cầu cơ quan chức năng phải đưa được nhân chứng đến tòa.

Trước đó, ngày 21-5, TAND tỉnh Đồng Nai cũng đã tuyên bố tạm hoãn phiên tòa xét xử vì toà chưa trích xuất nhân chứng Chí ra phiên xử.

Như chúng tôi đã thông tin, chiều 22-9-2013, thiếu tá Trần Ngọc Sơn, Trạm phó trạm CSGT Suối Tre cùng Chí và một số người sau khi ăn nhậu thì đến hát tại quán karaoke ở Long Khánh. Lúc này, Ngô Văn Vinh cũng đang hát tại đây, qua cháo ông Sơn xảy ra mâu thuẫn với Chí. Chí cầm ly bia đập thẳng vào mặt Vinh trúng sóng mũi gây chảy máu. Sau đó, ông Sơn bênh vực Chí nên giữa Sơn và Vinh xảy ra ẩu đả.

Từ sự kiện này, xảy ra vụ bắn người tại trạm KSGT Suối Tre, làm ông Sơn tử vong.

Sau vụ án xảy ra, Chí bị Công an thị xã Long Khánh bắt tạm giam để điều tra về tội cố ý gây thương tích vì đánh ông Vinh gây thương tật 40%.