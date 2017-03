Cảnh sát khu vực kiểm tra hành chính như thế nào?

Sau 23 giờ, CSKV phải đi cùng tổ trưởng dân phố Việc kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳ, đột xuất hoặc do yêu cầu phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự. Do đó, công an có quyền kiểm tra bất cứ lúc nào. Khoản 1 Điều 26 Thông tư 35/2014 của Bộ Công an có quy định rõ việc này. Trên thực tế, trước 23 giờ việc kiểm tra hành chính diễn ra thường xuyên nhưng sau 23 giờ sẽ kiểm tra theo kế hoạch của phường. Khi kiểm tra, CSKV không thể đi một mình mà phải đi cùng tổ trưởng dân phố hay ban điều hành khu phố. Đây là những người có điều kiện thường xuyên tiếp xúc với người dân. Sau khi tiến hành kiểm tra (sau 23 giờ), dù có hay không phát hiện được tội phạm, người đang bị truy nã… thì cũng phải lập biên bản ghi rõ ngày giờ kiểm tra, nội dung kiểm tra và kết quả thu nhận được. Ngoài Thông tư 35/2014, ngày 10-2-2015, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 09/2015 quy định điều lệnh CSKV. Thông tư 09/2015 đề ra năm nguyên tắc mang tính định hướng, chỉ đạo quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của CSKV. Trong đó, nguyên tắc thứ năm nói rõ: “Nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để sách nhiễu, gây phiền hà, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tiết lộ bí mật cá nhân, bí mật gia đình của công dân trái quy định của pháp luật”. Một lãnh đạo công an quận ở TP.HCM NGUYỄN TRÀ ghi Muốn khám nhà phải có lệnh Như đã thông tin, khuya 7-4, Trung úy Nguyễn Văn Bắc, Công an phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, đến một căn hộ chung cư ở tòa nhà Hà Thành Plaza yêu cầu kiểm tra chỗ ở nhưng chủ nhà không mở cửa. Có lúc ông Bắc yêu cầu kiểm tra hành chính, có lúc lại nói nghi ngờ trong nhà có người trốn lệnh truy nã. Nếu CSKV kiểm tra hành chính thì phải theo thủ tục như đã nói trong bài, còn nếu khám xét nhà thì CSKV không có thẩm quyền. Bởi theo luật, bất luận trong trường hợp nào, công an cấp phường cũng không được khám xét nhà dân mà chỉ có trách nhiệm trình báo lên công an cấp trên. Theo Điều 140, 141 và 143 BLTTHS hiện hành thì công an muốn thực hiện việc khám nhà phải có lệnh của thủ trưởng, phó thủ trưởng CQĐT các cấp (phải được VKS phê chuẩn)… Thủ tục khám và điều kiện nào mới được khám nhà cũng được bộ luật này quy định rõ. LS BÙI QUỐC TUẤN, Đoàn LS TP.HCM