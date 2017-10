Cha người đi bộ bị tông chết đòi công an trả lời

Ông Lưu Thủy Bá (SN 1939, ngụ tại số 241, Quốc lộ 1A, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng), vừa có đơn khiếu nại CQCSĐT Công an tỉnh, về việc đã quá thời hạn xem xét, nhưng chưa trả lời gia đình biết là có khởi tố vụ án khởi tố bị can hay không.

Ông Bá là cha của nạn nhân Lưu Kiến Thức tử vong trong lúc đi bộ trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên. Ông Thức nguyên là phụ xe khách khách 54 chỗ chạy tuyến cố định. Tối ngày 6-12-2016, Mai Hoàng Duy Hậu chạy xe máy với tốc độ khá cao. Khi đó chiếc xe khách mà ông Thức làm phụ xe đang đậu bên đường để thả khách xuống.



Ông Lưu Thủy Bá-cha củ nạn nhân. Ảnh:T.T

Ông Thức bước xuống cửa xe và đi bộ dọc theo xe theo hướng từ trước ra phía sau. Lúc này xe của Hậu lao thẳng tới tông trực diện vào khiến ông Thức ngã đập đầu xuống đất, tử vong. Hậu và chiếc xe máy cũng bị té lê thêm một đoạn đường dài mới dừng lại. CSGT và công an huyện Mỹ Xuyên có mặt tại hiện trường, nhưng không lấy nồng độ cồn của anh Hậu trong khi có mùi rượu.



Hơn 4 tháng trước (ngày 6-6) cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã hủy quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Xuyên và lấy hồ sơ lên để điều tra. Theo đó căn cứ vào kết quả thẩm định hồ sơ vụ án thì việc Công an huyện không khởi tố vụ án là sai. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng từng có văn bản yêu cầu công an tỉnh phải trực tiếp xác minh, làm rõ vụ việc và báo cáo lại.

Ông Bá khiếu nại cho rằng khoản 2 Điều 103 BLTTHS quy định: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, CQĐT phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định có khởi tố hay không. Trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn, nhưng không quá 2 tháng.

Nhưng từ khi Công an tỉnh thụ lý đã hơn 4 tháng mà không trả lời, bản thân ông đã 80 tuổi luôn nóng lòng chờ tin tức về cái chết của con. Trong khi ngày 27-9 VKNS tỉnh có thông báo hướng dẫn ông liên hệ với Công an tỉnh để biết kết quả. Ngày 25-9 Văn phòng CQCSĐT Bộ Công an cũng chuyển đơn khiếu nại của ông cho Công an tỉnh giải quyết theo hướng thông báo kết quả điều tra vụ án. Ngày 5-10, Ban Dân nguyện của Quốc hội cũng có công văn chuyển đơn khiếu nại của ông Bá để cơ quan tố tụng xem xét trả lời.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ban đầu công an huyện không khởi tố vụ án với lý do ông Thức có lỗi vì đi bộ băng qua đầu xe khách không đảm bảo an toàn. Anh Hậu do khuất tầm nhìn, không nhìn thấy ông Thức nên không có lỗi.

Tuy nhiên gia đình ông Bá thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy nạn nhân bị tông chết ở gần bánh sau xe khách theo hướng đi bộ dọc thân xe chứ không phải như kết luận của công an. Các chứng cứ này đã được các cơ quan khác là VKSND huyện, Công an tỉnh, xem xét trong quá trình thẩm định, kiểm tra lại hồ sơ vụ án