Cha người đi bộ bị tông chết tự đi tìm sự thật vụ án

Đầu năm 2017, Pháp Luật TP.HCM nhận được hồ sơ kêu oan của ông Lưu Thủy Bá ở Sóc Trăng về cái chết của con trai ông là Lưu Kiến Thức. Ông Bá khẳng định vụ tai nạn gây ra cái chết của con trai ông là do lỗi của người điều khiển xe máy nhưng Công an huyện trả lời là người xe đi máy không có lỗi mà do con ông đi bộ băng qua đường không đúng nên mới bị tông chết.

Theo hồ sơ, ông Lưu Kiến Thức (SN 1963) làm phụ xe cho một hãng xe khách tại địa phương. Tối 6-12-2016, trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), xe khách đỗ lại để dừng trả khách, ông Thức phụ việc đi loanh quanh xe. Bất ngờ, ông Thức bị xe máy do Mai Hoàng Duy Hậu điều khiển tông trúng và tử vong.



Ông Lưu Thủy Bá, cha của nạn nhân Lưu Kiến Thức

Công an huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) sau đó đã ra quyết định không khởi tố vụ án với lý do ông Thức đã đi qua lộ ngay trước đầu xe khách. Do bị khuất tầm nhìn nên Mai Hoàng Duy Hậu không thể nhìn thấy kịp thời để xử lý. Hậu không có lỗi trong vụ tai nạn.

Ông Bá trở về nơi xảy ra tai nạn nghe ngóng thêm tình hình. Bất ngờ, nhiều người kể với ông một sự thật khác hẳn. Ông Bá cùng hai con trai của mình bắt đầu tỏa ra đi tìm tất cả những người chứng kiến vụ tai nạn đêm đó.

Hồ sơ của Công an huyện Mỹ Xuyên dựa vào lời khai của nhân chứng là Trương Đên - một công nhân đứng ở vị trí gần vụ tai nạn. Nhưng qua tìm hiểu, gia đình ông Bá biết lúc tai nạn xảy ra, Trương Đên đang đánh bài với nhóm công nhân ở quán cà phê đối diện hiện trường vụ tai nạn.

Gia đình ông Bá đã tìm gặp ba người cùng ngồi chơi bài với ông Trương Đên. Họ đều khẳng định với ông Bá hôm đó, ông Trương Đên ngồi ở vi trí quay lưng lại hiện trường vụ tai nạn nên không thể nhìn thấy vụ tai nạn. Khi nghe tiếng xe va chạm, ông Trương Đên mới quay ngược ra sau lưng xem. Vì thế ông Trương Đên không thể là người nhìn thấy ông Thức đi như thế nào trước khi bị đụng phải. Hơn nữa, ở góc ông Trương Đên ngồi, chếch một hướng phía sau xe khách, nên có thể đã khai với công an không đúng sự thật rằng ông Thức bị đụng ở phía trước đầu xe khách đang đỗ.

Hai nhân chứng khác cũng kể cho gia đình ông Bá rằng họ nhìn thấy vụ tai nạn bởi lúc đó họ ngồi hút thuốc nghỉ mệt và có nhìn về chỗ chiếc xe khách đang lên khách. Một nhân chứng khác đã trực tiếp đến ôm ông Thức lên kể rõ nạn nhân nằm ở gần giữa thân xe khách đang đỗ.



Công an tỉnh Sóc Trăng thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Các nhân chứng còn cho biết Hậu chạy xe rất nhanh và có mùi rượu nhưng công an có mặt tại hiện trường đã không kiểm tra nồng độ cồn...

Bằng tất cả lời trình bày của nhân chứng do gia đình tự thu thập được, ông Bá và các con ông đã gửi các băng ghi âm lời khai, hình ảnh cho báo chí và nhiềucơ quan chức năng ở Sóc Trăng. Cuối cùng họ đã đánh động được Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng khi vị này yêu cầu Công an tỉnh rút hồ sơ vụ án từ công an huyện lên để xác minh lại.

Kết cục có hậu đã đến khi ngày 26-4 mới đây, Công an tỉnh Sóc Trăng ra Thông báo gửi ông Bá với nội dung: "Quá trình điều tra xác định trên cơ sở tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ xác định hành vi của Mai Hoàng Duy Hậu đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ theo Điều 202 BLHS 1999. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng chuyển hồ sơ về Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Xuyên để xử lý theo thẩm quyền”.