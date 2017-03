Cha say rượu đòi đốt nhà bị con chém chết

Bị cáo Trần Văn Sáng tại phiên tòa xử sơ thẩm. Ảnh: ĐẮC LAM

Theo hồ sơ, Sáng là con trai đầu trong gia đình có hai anh em. Chiều 27-2, sáng cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Cúc đưa vợ và em gái đến nhà ông nội để làm cúng giỗ cho cố nội của Sáng.

Đến 18 giờ 30 tối cùng ngày, gia đình ông nội dọn mâm cơm cúng giổ và đang ăn uống thì bố của Sáng là ông Trần Văn Nguyên (51 tuổi) đến trong tình trạng say rượu.

Ông Nguyên chửi bà Cúc (vợ ông Nguyên) rằng “bà không đủ tư cách đến làm giỗ”. Đồng thời, ông Nguyên đuổi đánh bà Cúc và đuổi bà về nhà, nhưng được mọi người can ngăn. Lúc đó, ông Nguyên nhìn thấy vợ chồng Sáng và con gái út của Nguyên đang ở đó nên đuổi các con về.

Bà Cúc và con gái út vẫn ở lại nhà ông nội, còn Sáng lấy xe máy chở vợ về nhà để chuẩn bị quần áo nếu bố vẫn đuổi đánh thì sang nhà bố, mẹ vợ xin ở vài hôm.

Chừng 20 phút sau thì ông Nguyên về đuổi vợ chồng Sáng ra khỏi nhà. Sáng nói “Ba say rồi thì nằm ngủ đi”, nhưng ông Nguyên không nằm ngủ mà tiếp tục chửi và đuổi vợ chồng Sáng đi.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Trần Văn Sáng về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐẮC LAM



Do nhiều lần trước đây ông Nguyên thường hay chửi bới, đuổi vợ và con ra khỏi nhà, nên Sáng đi ra sau hồi nhà bếp lấy con dao đăn (con dao mà gia đình thường dùng để chặt củi và chặt dừa cho mẹ của Sáng đi chợ bán) đưa vào phòng ngủ của vợ, chồng.

Lúc này, ông Nguyên vẫn đi vào đấm vào cửa kính phòng ngủ và chửi, nói “bay có đi ra khỏi nhà không để tau đốt phòng”. Do bức xúc, Sáng cầm dao đi ra chém hai lần vào đầu ông Nguyên, ông đưa tay lên đỡ dao nên chém trúng tay và má ông. Lúc này, vợ của Sáng từ phòng ngủ lao chạy ra can ngăn, nhưng Sáng đẩy vợ ra rồi tiếp tục chém vào người ông Nguyên cho đến khi ông gục xuống nền nhà.

Cùng lúc đó có anh Trần Văn Minh (em con chú của Sáng) chạy đến cùng đưa ông Nguyên đi cấp cứu, nhưng ông đã chết trên đường đến bệnh viện. Đến 21g10’ đêm cùng ngày, Sáng đến Cơ quan công an TP Vinh đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình. Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An giám định, kết luận cơ thể ông Nguyên bị 12 vết thương, động mạch và tĩnh mạch cảnh trái bị chém đứt. Nguyên nhân chết của ông Nguyên là do choáng mất máu cấp, đứt xương hàm dưới, xương cánh tay trái, xương cẳng tay phải do đa vết thương.

Về dân sự, vụ án xảy ra trong một gia đình nên bà Cúc và ông nội của Sáng không yêu cầu Sáng bồi thường.

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo Sáng là đặc biệt nguy hiểm, đã tước đi tính mạng của bố mình cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên xét thấy, phía bị hại cũng có lỗi dẫn đến bị cáo phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, bị cáo phạm tội lần đầu, ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đại diện bị hại xin giảm nhẹ tội cho bị cáo…nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Do vậy, Tòa đã tuyên án như trên.