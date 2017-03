Chăm con nhỏ, chủ tiệm môi giới mại dâm cho khách ngoại được giảm án

HĐXX nhận thấy bị cáo hiện là lao động chính trong nhà, nuôi mẹ già và ba con nhỏ (trong đó có một bé đang bị bệnh). Cạnh đó, bị cáo đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính như án sơ thẩm tuyên.



Bị cáo Cúc tại phiên xử phúc thẩm

Theo hồ sơ, tháng 3-2013, Cúc thuê nhà trên đường Trần Quốc Hoàn (phường 4, quận Tân Bình) mở tiệm hớt tóc. Nhưng thực chất tiệm làm nơi chứa mại dâm, phục vụ cho khách nước ngoài.

Sau khi thuê mặt bằng, Cúc tuyển nhân viên có ngoại hình đẹp làm việc nhưng không trả lương mà chỉ hưởng tiền “boa” và tiền bán dâm cho khách. Mỗi ngày, một tiếp viên bán dâm cho một khách với giá 500.000 đồng/lần; khách tự trả tiền mua dâm cho gái bán dâm và tiền phòng 200.000 đồng cho Cúc. Trung bình mỗi ngày, Cúc thu lợi từ 1 đến 1,2 triệu đồng.

Ngoài ra, Cúc còn thuê chị là Bùi Thanh Lan dọn dẹp ở tiệm. Và khi không có Cúc, Lan thu tiền phòng từ khách mua dâm. Mỗi tháng Cúc trả cho vợ chồng chị mình sáu triệu đồng lương dọn phòng, giữ xe.

Tối 10-7-2013, công an kiểm tra hành chính bắt quả tang 4 khách Nhật, Hàn đang mua dâm với bốn tiếp viên.

Tính đến ngày bị phát hiện tổng số tiền thu lợi bất chính là 97,5 triệu đồng.

Xử sơ thẩm tháng 8-2014 TAND TP HCM đã tuyên phạt Bùi Thanh Cúc ba năm tù và Bùi Thanh Lan 1 năm 1 tháng 17 ngày tù cùng về tội chứa mại dâm.

Do Cúc đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại hầu toà cho đến nay. Còn Lan sau phiên xử được trả tự do do mức án tòa tuyên bằng với thời gian tạm giam. Bị cáo Cúc kháng cáo xin giảm án và cho hưởng án treo.