Chánh án TAND TP.HCM nói gì về việc đương sự quậy tòa?

"Tôi đã đề nghị công an xử phạt để làm cơ sở xử lý tiếp theo. Nhóm này đã đến tòa làm dữ suốt hai tháng nay, không để yên cho tòa làm việc. Những lần trước, công an đều nhưng chưa thấy xử lý gì. Chánh tòa Dân sự đã tiếp họ hai lần rồi. Có thông tin báo rằng họ quậy xong ra cổng tòa nhận tiền, tòa đã báo với công an thành phố. Thẩm phán giải quyết hồ sơ theo thời hạn do luật tố tụng quy định".

Đó là ý kiến của Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương đối với vấn đề đương sự lớn tiếng la hét và sau đó thì cửa kính của tòa bị bể sáng nay.