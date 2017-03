Cháu bé 11 tuổi bị hai 'dê già' hàng xóm hiếp dâm

Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giam bị can Vũ Văn Vui (69 tuổi, ngụ xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Gia Lai) để điều tra về tội Hiếp dâm trẻ em.



Bị can Vũ Văn Vui tại công an. (Ảnh do công an cung cấp)

Trước đó, ngày 14-3, mẹ bé H. (11 tuổi) có đơn tố giác đến công an, cho là Vui có hành vi xâm hại con gái. Vào cuộc, công an huyện Chư Sê phát hiện, tháng 9-2014, Vui đã 2 lần thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu bé.

Bị cáo Nguyễn Văn Thảo bị phạt 17 năm tù vì 3 lần hiếp dâm cháu bé. Ảnh: Lữ Quỳnh Loan

Đáng lưu ý, vào tháng 9-2013, bé H. từng bị Nguyễn Văn Thảo (56 tuổi, ngụ xã Chư Pơng) dụ dỗ cháu bằng bánh, trái, tiền 3 lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu. Xét xử vào ngày 18-3 vừa qua, toà án tỉnh Gia Lai phạt Thảo 17 năm tù.

Gia đình bé H. thuộc dạng nghèo nhất xã, bố bỏ đi, mẹ bệnh quanh năm, anh trai lớn tật nguyền…