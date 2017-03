Cháu ngoại trộm tiền vàng, người giúp việc... tiêu thụ giúp

HĐXX nhận định án sơ thẩm đã xử đúng người đúng tội, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo yêu cầu huỷ án xác định bị cáo này phạm tội trộm cắp cũng như bồi thường thêm cho bà THB.

Và HĐXX cũng giải thích, với tư cách người liên quan bà THB chỉ có quyền kháng cáo những phần liên quan đến quyền và lợi ích của bà bị trực tiếp xâm hại chứ không thể kháng cáo toàn bộ bản án như bà đã làm.



Thùy tại tòa

Theo hồ sơ, Thuỳ là người giúp việc trong gia đình bà THB tại quận Bình Tân kinh doanh khách sạn từ tháng 2-2013. Đến tháng 6-2013, em N (mới 12 tuổi) cháu ngoại của bà B được nghỉ hè nên được ở nhà chơi. Trong thời gian này em N đã hai lần lấy trộm tiền và vàng của ngoại đem đến tiệm cầm đồ gần nhà cầm lấy tiền tiêu xài.

Đến ngày 1-8-2013, bà B phát hiện bị mất trộm nên báo công an làm rõ. Sự việc dần được công an làm rõ là lần đầu em N lấy trộm năm triệu đồng rồi nhờ Thuỳ dẫn đi mua Iphone 3Gs và một ít tiêu xài. Một tuần sau điện thoại hư muốn mua cái mới, em N lấy tiếp 10 triệu trong túi xách bà B và Thuỳ cũng có mặt ở đó. Sau đó, Thuỳ dẫn em N đi mua điện thoại 3Gs khác. Một tháng sau, Thuỳ hỏi mượn tiền em N về quê do ông nội bị bệnh. Lúc này em N lấy một chiếc lắc em bé thì Thuỳ nói chưa đủ nên không lấy mà tự ý lấy một sợi dây chuyền vàng để trong tủ phòng ngủ bà B rồi bỏ vào túi. Sau đó, Thuỳ dẫn em N đến tiệm cầm đồ, Thuỳ giao dịch với chủ tiệm. Chủ tiệm đồng ý mua đứt với giá 60 triệu nhưng Thuỳ không dám bán mà chỉ cầm lấy 40 triệu. Thuỳ lấy 30 triệu nói là mượn, còn lại giao cho em N rồi gọi điện xin nghỉ việc về quê.

Quá trình điều tra, Thuỳ không thừa nhận việc cùng Nhi lấy tiền và vàng. Dù lời khai đôi bên có khác nhưng do không có nguồn chứng cứ nào khác nên chỉ khởi tố, truy tố Thuỳ về tội danh trên, còn em N chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử sơ thẩm tháng 9, TAND quận Bình Tân nhận định bị cáo Thuỳ không có thoả thuận hay hứa hẹn gì với em N nhưng biết sợi dây chuyền hai lượng là do em N lén lút lấy của ngoại có được mà vẫn cùng đi cầm và hưởng lợi 20 triệu. Từ đó, toà tuyên phạt Thuỳ hai năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác mà có. Còn lời khai của em N cùng bà B cho là Thuỳ có trực tiếp cùng tham gia lén lút lấy trộm nhưng không có chứng cứ cũng như bị cáo không thừa nhận nên không có căn cứ để quy kết bị cáo có hành vi trộm....