Chỉ cần ảnh, CMND là có bằng… thuyền trưởng

Qua tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Công an TP Cần Thơ phát hiện Dương Thành Nhân điều khiển xà lan chở cát quá tải trọng trên tuyến sông Hậu thuộc địa phận quận Ô Môn. Công an thu giữ bằng thuyền trưởng thì phát hiện là bằng giả.

Nhân khai nhận, bằng thuyền trưởng của mình là do Dũng làm với giá 5 triệu đồng. Nhân không đi học và thi, chỉ giao cho Dũng bốn tấm hình 3x4 và một giấy CMND photo thì Dũng giao bằng thuyền trưởng cho Nhân.

Dũng khai, năm 2006 Dũng lên TP.HCM thi bằng thuyền trưởng hạng ba thì quen với Huỳnh Văn Cắt tự giới thiệu là giáo viên trường Giao thông vận tải Hàng Giang II tại TP.HCM. Cắt nói có khả năng làm bằng thuyền trưởng, máy trưởng mà không cần qua học và thi, chỉ cần gửi ảnh và giấy CMND của người có nhu cầu, giá bằng từ 3 đến 4,7 triệu đồng. Cắt rủ Dũng tham gia làm môi giới cho Dũng. Nếu Dũng lấy giá cao hơn thì tiền chênh lệch Dũng hưởng. Quá trình đi làm, Dũng thấy nhiều người bị phạt vì không có bằng nên đã nói với những người này về việc Dũng có mối làm bằng với giá từ 3,5 đến 5 triệu đồng. Tổng cộng, Dũng đã môi giới cho Cắt 16 bằng giả, trong đó, Duyệt môi giới lại cho Dũng 6 bằng và bản thân mua một bằng. Như vậy, Dũng hưởng lợi số tiền 22,8 triệu đồng còn Duyệt hưởng lợi hai triệu đồng.

Năm 2008, Cắt bị bắt về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sau đó bị TAND huyện Châu Thành A (Hậu Giang) phạt 18 tháng tù. Sau khi Cắt bị bắt thì Dũng đổi số điện thoại và do Cắt không nhớ rõ địa chỉ của Dũng nên cơ quan chức năng không thể xử lý Dũng vào thời điểm đó.



Hai bị cáo Nguyễn Thanh Dũng (bìa phải) và Huỳnh Công Duyệt tại tòa ngày 12-6. Ảnh: N.NAM

Ngày 12-6, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Dũng (SN 1970) một năm sáu tháng tù; chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm, phạt bị cáo Huỳnh Công Duyệt (SN 1975) chín tháng tù cùng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung mỗi bị cáo năm triệu đồng, buộc nộp sung công số tiền đã thu lợi bất chính gần 25 triệu đồng.

Theo tòa, cấp sơ thẩm áp dụng cho bị cáo Dũng hưởng tình tiết giảm nhẹ là nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính để xử dưới khung hình phạt là không đúng. Số tiền bị cáo thu lợi bất chính phải nộp lại là đương nhiên. Mức án cấp sơ thẩm áp dụng với Dũng là quá nhẹ nhưng không có kháng cáo, kháng nghị tăng hình phạt nên giữ nguyên. Riêng đối với bị cáo Duyệt, do bị cáo môi giới số lượng ít hơn Dũng nên phạt mức án bằng 2/3 so với mức án của Dũng. Do đó, tòa giảm từ một năm xuống còn 9 tháng.