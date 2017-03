Chị công nhân nhặt vàng được hưởng hơn một nửa

Giao hết số vàng cho chị Mai là hợp lý, hợp tình Lẽ ra Công an TP Cà Mau nên áp dụng khoản 2 Điều 239 BLDS (xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu) để trả lại toàn bộ số vàng cho chị Mai. Bởi số vàng (trong ví) này dù có thể do người khác vô ý bỏ quên hoặc đánh rơi nhưng chị Mai không nhặt được trên đường hay nơi công cộng (để mà áp dụng Điều 241 BLDS về xác lập quyền sở hữu đối với vật do người khác đánh rơi, bỏ quên). Chị Mai tình cờ phát hiện số vàng này trong rác, tức số vàng này khi đó đã trở thành vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu. Vì vậy, áp dụng Điều 239 để giao trả toàn bộ số vàng này cho chị Mai là điều vừa hợp lý vừa hợp tình. Luật sư NGUYỄN TOÀN THIỆN, Chủ nhiệm

Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận Gần giống vụ chị Hồng ve chai nhặt 5 triệu yen Nhật Vụ việc của chị Mai ở Cà Mau cũng tương tự như vụ chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) mà báo chí từng gọi là “tỉ phú ve chai”, phát hiện 5 triệu yen Nhật trong chiếc loa thùng cũ mà chị mua ve chai. Vụ này cũng từng gây ra tranh cãi pháp lý, rằng nên áp dụng Điều 239 BLDS để trả hết cho chị Hồng toàn bộ số tiền nhặt được hay áp dụng Điều 241 BLDS để cho chị hưởng hơn một nửa (như cách Công an TP Cà Mau áp dụng đối với chị Mai). Tuy nhiên, cuối cùng ngày 2-6, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã áp dụng khoản 2 Điều 239 BLDS (trường hợp vật không xác định được chủ sở hữu) để trả toàn bộ số tiền cho chị Hồng. Cách xử lý này đã được dư luận hết sức đồng tình.