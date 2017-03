Chích điện cướp ô tô... được 300.000 đồng và 10 năm tù

Trước đó VKS đề nghị xử phạt Trí từ tám đến chín năm tù nhưng HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm và cũng không phải là phạm tội chưa đạt nên cần xử nghiêm.

Bị cáo Trí được dẫn giải về trại giam sau phiên tòa.

Trí ban đầu làm nghề lái taxi. Sau khi lập gia đình có con nhỏ, Trí vay tiền mở quán cà phê nuôi cả nhà. Nhưng Trí làm ăn thua lỗ, nợ nần khoảng 50-60 triệu đồng. Biết mỗi chiếc ô tô có giá từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng, có xe đem cầm cố hoặc bán tháo cũng thu được vài chục đến cả trăm triệu đồng nên Trí âm mưu cướp ô tô để cầm cố lấy tiền trả nợ. Trí mua một dụng cụ về chế thành roi điện, sau đó đến gặp các bác tài đang chờ khách đi taxi trước BV 115 vờ thuê xe đi Vũng Tàu. Một tài xế ở đây cho Trí số điện thoại của ông Nguyễn Thành C. (ngụ quận Tân Phú) để liên lạc thuê phương tiện. Sau khi thỏa thuận, Trí đồng ý thuê xe Innova đi TP biển Vũng Tàu với giá 1,7 triệu đồng.

Tối 19-3-2015, Trí đón xe ôm tới một đoạn đường vắng tại phường Thới An, quận 12 đứng đợi anh C. Khi anh vừa tới, Trí yêu cầu mở cốp xe phía sau để bỏ thùng nước vào đó. Lúc này anh C. mất cảnh giác, Trí dùng roi điện khống chế. Quá sợ hãi, anh C. bỏ chạy và tri hô cướp. Còn Trí lái xe tẩu thoát. Dù có giấy tờ xe nhưng Trí không thể cầm cố hay bán cho ai được vì không phải là người đứng tên sở hữu.

Lục lọi trên xe tìm được một điện thoại, Trí mang đi bán được 300.000 đồng. Sau đó Trí để lại xe tại quận 12 rồi thuê xe ôm tẩu thoát. Đến ngày 26-3-2015 Trí bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra Trí đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bản thân bị cáo Trí dù chỉ lấy được 300.000 đồng từ việc bán điện thoại nhưng giá trị tài sản bị Trí đánh cướp là lớn hơn rất nhiều. Việc không tiêu thụ được xe ô tô là nằm ngoài dự tính của Trí. Vụ án từng bị tòa trả hồ sơ cho VKS trước khi mở phiên xử. Ban đầu qua định giá xe ô tô mà Trí chiếm đoạt có giá trị hơn 500 triệu đồng và bị truy tố theo khoản 4 Điều 133 BLHS với khung hình phạt từ 18 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Định giá lại lần hai, chiếc xe có giá trị khoảng 457 triệu nên Trí chỉ bị truy tố theo khoản 3 của điều luật có hình phạt từ 12 đến 20 năm. Xem xét chiếu cố các tình tiết giảm nhẹ tòa đã xử bị cáo mức án dưới khung.