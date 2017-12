Chiêu 'hô biến' xe honda dỏm thành xịn

(PLO) -VKSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Thiều Minh Hoàng, Lương Công Hi và Lê Khắc Thông về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; đồng thời phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng, Thông.