Đình chỉ nhà thầu xây dựng có vi phạm về chất lượng công trình

Theo đó, giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp UBND Thành phố thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố; thực hiện quản lý nhà nước các công trình dân dụng. Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình cấp III, cấp II: nhà chung cư, công trình công cộng, nhà máy sản xuất xi măng, nghĩa trang...

Đối với các công trình có tầng hầm, giao Sở Xây dựng kiểm tra, có ý kiến đối với phương án thi công tầng hầm trong việc đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận. Trong trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng chỉ định đơn vị có năng lực phù hợp thực hiện thẩm tra phương án thi công tầng hầm công trình.

Chỉ thị yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra và yêu cầu tạm dừng thi công, xử lý nghiêm các chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn, quản lý chất lượng công trình.



Nhà thầu xây dựng không bảo đảm chất lượng công trình xây dựng sẽ bị đình chỉ hoạt động

Ngoài ra, chỉ thị cũng phân rõ các đầu mối về quản lý công trình xây dựng như sau: giao UBND quận huyện thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình: nhà ở riêng lẻ từ 07 tầng trở lên hoặc nhà ở riêng lẻ có kết hợp văn phòng, thương mại - dịch vụ từ 07 tầng trở lên do Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy phép xây dựng. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn. Cung cấp thông tin các nhà thầu vi phạm an toàn lao động trong thi công xây dựng cho Sở Xây dựng để đăng tải trên trang thông tin điện tử; theo dõi, đề xuất và phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà, chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng kiểm tra, thống kê tình trạng nhà công sở, nhà ở, các khu nhà tập thể, chung cư xuống cấp không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Giao UBND cấp xã tiếp nhận thông báo khởi công của chủ đầu tư đối với các công trình xây dựng trên địa bàn. Các ban quản lý khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thực hiện công tác quản lý về chất lượng các công trình xây dựng trong địa giới quản lý theo quy định; thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng và kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình trong địa giới quản lý.

Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 5-9.