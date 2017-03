Mới: Chi trả trợ cấp một lần cho công an xã

Theo đó, đối với trưởng công an xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương và phụ cấp đóng bảo hiểm hiện hưởng.

Đối với phó trưởng công an xã và công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng.

Công văn giải thích nghỉ việc vì lý do chính đáng như sau: Do sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công tác; do hoàn cảnh gia đình có khó khăn (kinh tế khó khăn, gia đình neo đơn) hoặc ra nước ngoài để định cư, không vi phạm kỷ luật, tự nguyện xin nghỉ việc và được cẩp có thẩm quyển xét, quyết định cho nghỉ việc thì được hưởng trợ cấp một lần theo quy định trên và được thực hiện đổi với các trường hợp nghỉ việc kể từ ngày Pháp lệnh Công an xã có hiệu lực (từ ngày 1-7-2009).

Ngoài ra, hướng dẫn về BHXH, công văn ghi rõ: Đối với trưởng công an xã là công chức cấp xã, thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ năm 1998 (theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ cấp xã, phường, thị trấn), vì vậy trưởng công an xã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật BHXH tại thời điểm chi trả.

Trường hợp phó trưởng công an xã và công an viên chưa đủ điều kiện hưởng BHXH, có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng tiền phụ cấp bình quân của 5 năm cuối (60 tháng) trước thời điếm nghỉ việc.

Chi trả trợ cấp một lần cho trưởng công an xã, nguồn kinh phí do Quỹ BHXH đảm bảo.

Đối với phó trưởng công an xã và công an viên, trường hợp đủ điều kiện hưởng chính sách BHXH thì thực hiện theo Luật BHXH, nguồn kinh phí do Quỹ BHXH đảm bảo.

Trường hợp chưa đủ điều kiện hưởng chính sách BHXH thì kinh phí chi trả do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ.