Mới: Thêm trường hợp bị tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất, có hiệu lực từ ngày 2-5.

Theo đó, từ ngày 2-5, nghị định quy định thêm một số trường hợp sẽ bị tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

Cụ thể, ngoài các trường hợp theo quy định hiện hành như ngăn chặn, đình chỉ hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác, biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính còn được áp dụng khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới mà người vi phạm có dấu hiệu bỏ trốn, tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm, gây cản trở việc xử lý vi phạm.

Tạm giữ người trong trường hợp: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu hoặc tạm ngừng xuất, nhập khẩu; xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục dàng hóa xuất, nhập khẩu có điều kiện mà không có giấy phép; xuất, nhập khẩu hàng hóa không đi qua cửa khẩu quy định, không làm thủ tục hải quan hoặc gian lận số lượng, chủng loại hàng hóa khi làm thủ tục hải quan; xuất, nhập khẩu hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ kèm theo hoặc có nhưng không hợp pháp; nhập khẩu hàng hóa phải dán tem nhập khẩu nhưng không có tem hoặc có dán tem giả, tem đã qua sử dụng…





Những người có thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính bao gồm: Chủ tịch UBND cấp xã; Trưởng Công an phường; Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng Cảnh sát trật tự; Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt; trưởng phòng Cảnh sát đường thủy; trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên; trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu; hạt trưởng Hạt Kiểm lâm; đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động; chi cục trưởng Chi cục Hải quan và đội trưởng Đội Quản lý thị trường…