Nhân sĩ, trí thức là đối tượng đặc biệt được xét đặc xá

Đây là hướng dẫn của TANDTC riêng về đặc xá cho trường hợp đặc biệt đối với người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhân dịp Quốc khánh 2-9-2016 vừa qua.

Theo đó, sau khi có ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, TAND Tối cao đã hướng dẫn Đối tượng được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt như sau:

- Người Việt Nam, người nước ngoài phạm tội bị tòa án Việt Nam kết án phạt tù đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; được phía nước ngoài (Chính phủ, đại sứ quán, cơ quan đại diện lãnh sự, các tổ chức quốc tế,...) hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam (các bộ, cơ quan ngang bộ, các ban của Đảng) đề nghị xem xét đặc xá và xét thấy việc đặc xá cho họ là cần thiết, đảm bảo yêu cầu về công tác đối ngoại của Nhà nước.

- Người bị kết án là nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ,...; người có chức sắc tôn giáo; người có chức vụ trong các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp... bị kết án phạt tù đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, được cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền của Việt Nam (các bộ, cơ quan ngang bộ, các ban của Đảng) đề nghị xem xét đặc xá và xét thấy việc đặc xá cho họ là cần thiết, đảm bảo yêu cầu về công tác đối nội của Nhà nước.

- Người bị kết án phạt tù, đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo quyết định vẫn đang có hiệu lực của tòa án có thẩm quyền nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đã lập công lớn trong thời gian đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù;

Là thương binh, bệnh binh; người có thành tích trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, là con đẻ, con nuôi hợp pháp của “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; con của gia đình được Chủ tịch nước, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tặng bằng “Gia đình có công với nước”;

Khi phạm tội là người chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi);

Là người từ 70 tuổi trở lên;

Là người đang bị mắc một trong các bệnh hiểm nghèo;

Là người từ 60 tuổi trở lên mà thường xuyên ốm đau, không tự phục vụ bản thân được.

Người bị kết án có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình;

Người bị kết án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng do vô ý là nữ giới mà đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù lần đầu vì lý do đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi (tính đến ngày 30-11-2016), nếu xét thấy việc đặc xá cho họ không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.