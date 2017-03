Những Nghị định mới có hiệu lực thi hành trong tháng 6-2016

Chính thức bỏ thu phí sử dụng đường bộ với mô tô, xe máy

Chính phủ chính thức bỏ quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự từ ngày 5-6. Phí sử dụng đường bộ sẽ chỉ còn được thu hàng năm trên các đầu phương tiện: Xe ô tô, máy kéo; Rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự

Theo đó, quy định về trách nhiệm ban hành mức thu và tổ chức thu phí sử dụng đường bộ hàng năm đối với mô tô, xe máy của UBND cấp tỉnh đã được bãi bỏ. Bộ Tài chính được giao trách nhiệm hướng dẫn chế độ quản lý thu phí sử dụng đường bộ, kỳ kê khai, nộp phí sử dụng đường bộ (theo tháng, quý, năm, kỳ đăng kiểm) đối với xe ô tô cho phù hợp với từng đối tượng nộp phí.

Nội dung này được quy định tại Nghị định số 28/2016/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 5-6.

Được cho vay từ Quỹ BHXH

Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện thông qua các hình thức theo thứ tự ưu tiên như sau: Mua trái phiếu Chính phủ; Cho ngân sách nhà nước vay;

Gửi tiền; mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội vay theo hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành và đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-6.

Cơ quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về BHXH

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Nội dung thanh tra gồm các nội dung về đối tượng đóng, mức đóng và phương thức đóng.

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ thanh tra; có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đặc biệt, có ít nhất 1 năm làm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (không kể thời gian tập sự). Nghị định số 21/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm

Mức lương hưu hàng tháng đối với quân nhân, công an nhân dân

Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu bắt đầu hưởng lương hưu hàng tháng từ năm 2016 đến hết năm 2017, tỷ lệ hưởng lương hưu được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Tỷ lệ hưởng lương hưu này được nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu hàng tháng của quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.



Về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, Nghị định chỉ rõ, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu phục viên, xuất ngũ, thôi việc khi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Nghị định số 33/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết về mức lương hưu hàng tháng đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, có hiệu lực từ ngày 26-6 quy định.





Chính sách mới về trợ cấp đối với quân nhân

Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được trợ cấp 3 triệu đồng/suất/lần nếu gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế (không quá hai lần/năm đối với một hạ sĩ quan, binh sĩ);

Khi ốm đau từ một tháng trở lên hoặc điều trị một lần tại bệnh viện từ bảy ngày trở lên thì được trợ cấp mức 500.000 đồng/thân nhân/lần (không quá hai lần/năm đối với mỗi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ);

Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tích thì được trợ cấp mức 2 triệu đồng/người. Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6 quy định.

Từ 6-6, CAND có lễ phục mới

Từ ngày 6-6, Công an hiệu sẽ có hình tròn, đường kính 36mm, ở giữa có ngôi sao 5 cánh màu vàng nổi trên nền đỏ, vành khăn trong và vành khăn ngoài màu vàng, hai bên giữa 2 vành khăn có 2 bông lúa màu vàng nổi trên nền xanh lục thẫm, phía dưới ngôi sao có hình nửa bánh xe, giữa nửa bánh xe có chữ lồng “CA”, bánh xe và chữ CA màu vàng, bên ngoài Công an hiệu có cành tùng kép màu vàng bao quanh liền thành một khối cao 54mm, rộng 64mm.

Cũng từ ngày 6/6, lễ phục của sĩ quan CAND cũng được thay đổi. Cụ thể, quần áo xuân hè sẽ may kiểu vecton, cổ bẻ hình chữ K, ngắn tay; thân trước áo nam có 4 túi, nữ có 2 túi may ốp ngoài; dây chiến thắng đeo dưới cấp hiệu vai bên phải; cúc áo màu vàng, mặt cúc cấp tướng có hình Quốc huy nổi, cấp tá và cấp úy có hình nổi ngôi sao 5 cánh ở giữa 2 bông lúa, dưới 2 bông lúa có chữ lồng “CA”.

Về màu sắc, lễ phục của sĩ quan công an nhân dân vẫn giữ nguyên màu be hồng; mũ kêpi có quai tết màu vàng; riêng mũ cấp tướng, mặt trên của lưỡi trai gắn cành tùng màu vàng. Nghị định 29/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 160/2007/NĐ-CP quy định cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng công an nhân dân có hiệu lực thi hành từ ngày 6-6 quy định.

Trợ cấp đặc thù cho công chức

Công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy ngoài được hưởng trợ cấp đặc thù với mức tối thiểu bằng 500.000 đồng/người/tháng còn được phụ cấp ưu đãi về y tế với các mức từ 30% đến 70%; được phụ cấp về ưu đãi giáo dục từ 25% đến 50% trên mức lương theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và được áp dụng đối với công chức, viên chức làm việc theo chức danh; tiêu chuẩn, nội dung công việc và địa bàn làm việc.

Mỗi công chức, viên chức chỉ được hưởng một loại phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức phụ cấp ưu đãi cao nhất. Nghị định 26/2016/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6 quy định.

thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội, có hiệu lực ngày 1/6 quy định.

Tăng phạt nặng đối với sử dụng thuốc cấm trong cây trồng

Từ ngày 25-6, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng. Hành vi sử dụng thuốc cấm đối với cây trồng sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng (mức phạt cũ chỉ từ 1 đến 3 triệu đồng).

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng hướng dẫn sử dụng; sau khi sử dụng không thu gom cũng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng; Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đã gây ra.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong Danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tùy theo khối lượng thuốc vi phạm; ngoài ra còn áp dụng hình phạt bổ sung đình hoạt động sản xuất, tịch thu tiêu hủy… Nghị định 31/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật có hiệu lực thi hành từ ngày 25-6 quy định.

Còn tiếp...