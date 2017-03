Phải thông báo cho công an xã trước khi tiến hành... đòi nợ

Theo đó, có 23 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và phạm vi quản lý gồm: Sản xuất con dấu; kinh doanh công cụ hỗ trợ; kinh doanh các loại pháo; kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage); kinh doanh dịch vụ bảo vệ; kinh doanh súng bắn sơn; kinh doanh dịch vụ đòi nợ; kinh doanh casino; Kinh doanh dịch vụ đặt cược; kinh doanh dịch vụ in; kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; kinh doanh dịch vụ lưu trú; kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động; kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng…

Doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh các ngành nghề nêu trên phải được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật; đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy; người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc trường hợp: đã bị khởi tố hình sự; có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên ba năm từ trở lên chưa được xóa án tích…

Nghị định nêu rõ: nghiêm cấm cho mượn, cho thuê, mua, bán giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Với hoạt động đòi nợ, cấm tiến hành đòi nợ khi chưa có hợp đồng ủy quyền của chủ nợ; chưa có văn bản thông báo cho công an xã, phường, thị trấn nơi tiến hành đòi nợ trước khi thực hiện đòi nợ.

Đối với hoạt động dịch vụ bảo vệ, nghiêm cấm có sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực nhằm mục đích đe dọa, cản trở, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nghị định 96 có hiệu lực từ ngày 1-7; trong thời hạn không quá 18 tháng từ ngày này, cơ sở kinh doanh phải đổi lại giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và không phải trả tiền phí cấp đổi.