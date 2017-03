Quản lý tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất thuộc Bộ Công an

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-TTg quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-4.

Theo đó, các khoản thu được từ việc sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an gồm: Tiền thu từ bán nhà và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tiền thu từ chuyển mục đích sử dụng đất an ninh sang sử dụng vào mục đích khác; tiền bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất an ninh sang sử dụng vào mục đích khác.



Toàn bộ số tiền thu được nêu trên sẽ được nộp vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Công an làm chủ tài khoản.

Bộ Công an sử dụng số tiền thu được để chi trả các chi phí liên quan đến xử lý nhà, đất (kiểm kê, đo vẽ nhà, đất; xác định giá, thẩm định giá và chi phí tổ chức bán đấu giá; chi phí tháo dỡ, hủy bỏ, làm biến dạng tài sản…) và các chi phí liên quan khác.

Số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định kỳ hằng quý, Bộ Công an thông báo số thu, số chi, số dư trên tài khoản tạm giữ từ sắp xếp nhà, đất gửi để Bộ Tài chính theo dõi, tổng hợp.

Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.