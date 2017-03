Quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp có hiệu lực ngày 1-9

Theo đó, từ ngày 1-9, mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ xã, phường, thị trấn bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 1-1-2015 đến trước ngày 1-5-2016 được tăng thêm 8%.

Cách tính như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng mới = Mức lương hưu, trợ cấp hiện hưởng x 1,08

Nếu sau khi được điều chỉnh mức hưởng theo quy định trên mà có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng vẫn thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng thì mức hưởng được điều chỉnh như sau:

Đối với người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống:

Mức lương hưu sau điều chỉnh = Mức lương hưu trước điều chỉnh + 250.000 đồng/tháng

Đối với người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng:

Mức lương hưu sau điều chỉnh = 2.000.000 đồng/tháng

Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống:

Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước điều chỉnh + 150.000 đồng/tháng

Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1.850.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng:

Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = 2.000.000 đồng/tháng

Đối với giáo viên mầm non có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở: Giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1-1-1995, đang hưởng lương hưu trước ngày 1-1-2016 hoặc bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1-1-2016 đến 31-12-2016, nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh thêm 8% mà vẫn thấp hơn 1,15 triệu đồng thì được điều chỉnh bằng 1,15 triệu đồng/tháng (áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 1-1-2016 đến 30-4-2016); thấp hơn 1,21 triệu đồng thì được điều chỉnh bằng 1,21 triệu đồng/tháng, áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 1-5-2016 trở đi.