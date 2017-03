Siết quản lý dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

Theo đó, từ ngày 1-7, nhà thầu tư vấn thực hiện thẩm tra an toàn giao thông phải có ít nhất 10 thẩm tra viên (với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B), trong đó tối thiểu có bốn kỹ sư công trình đường bộ, một kỹ sư vận tải đường bộ và ít nhất một người đủ điều kiện làm chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông.

Đối với các dự án nhóm C và công trình đường bộ đang khai thác, phải có ít nhất năm thẩm tra viên, trong đó có tối thiểu một kỹ sư công trình đường bộ,một kỹ sư vận tải đường bộ và một người đủ điều kiện làm chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông.



Cũng theo nghị định này, cá nhân tham gia thẩm tra an toàn giao thông (thẩm tra viên) phải có chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ còn giá trị sử dụng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp; chứng chỉ có thời hạn năm năm kể từ ngày cấp.

Việc cấp đổi chứng chỉ được thực hiện trong khoảng thời gian 1-3 tháng trước khi chứng chỉ hết hạn sử dụng. Trường hợp cho thuê, mượn để sử dụng trái quy định; tẩy, xóa, sửa chữa nội dung chứng chỉ hoặc phát hiện có sự không trung thực về điều kiện của học viên trong hồ sơ đăng ký của học viên… chứng chỉ sẽ bị thu hồi.