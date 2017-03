Thủ tướng chỉ đạo xử lý các công trình xây dựng cũ, hư hỏng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá mức độ an toàn chịu lực đối với các công trình trên địa bàn, bao gồm chung cư xây dựng trước năm 1994, các biệt thự, trụ sở làm việc, công trình công cộng có tuổi thọ trên 60 năm và các công trình khác có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn tại các đô thị.

Đồng thời tổ chức khắc phục, gia cường, gia cố và thực hiện các biện pháp cần thiết khác để đảm bảo an toàn trong việc sử dụng đối với các công trình chưa thuộc diện phải phá dỡ; dừng khai thác, sử dụng, di dời người dân và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định đối với các công trình nguy hiểm, bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ. Thời hạn hoàn thành việc kiểm định mức độ an toàn chịu lực đối với nhà ở và các công trình công cộng có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm là trước 31-12-2017.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng chỉ thị Bộ Xây dựng nghiên cửu, ban hành quy trình đánh giá, kiểm định an toàn chịu lực nhà ở và công trình xây dựng, báo cáo Thủ tướng trước tháng 5-2016.

Hiện nay tại các đô thị trên cả nước vẫn còn tồn tại nhiều chung cư và công trình công cộng được xây dựng từ lâu, đã hết niên hạn sử dụng, chất lượng bị xuống cấp. Nhiều công trình đã bị hư hỏng, có dấu hiệu lún nứt nghiêng gây mất an toàn nghiêm trọng cho người sử dụng và trên thực tế đã xảy ra những sự cố đáng tiếc như sập, đổ công trình, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Nguyên nhân do các công trình này trải qua quá trình sử dụng đã lâu, đan xen nhiều hình thức sở hữu, nhiều người sử dụng, thiếu sự quản lý chung, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình được ban hành trước đây chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, mặt khác do thiếu nguồn vốn và sự quan tâm của các cấp, các ngành dành cho công tác bảo trì, sửa chữa các công trình này.

Chỉ thị này là nhằm giải quyết tình trạng nêu trên, đồng thời nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn chịu lực, chủ động phòng tránh các sự cố và có giải pháp khắc phục, xử lý kịp thời đối với các chung cư, các công trình xây dựng cũ, nguy hiểm tại khu vực đô thị.