Cho chồng hờ mượn xe máy đi trộm, cô gái trẻ vào tù

Theo hồ sơ, Trương Minh Toàn và Nhàn sống chung như vợ chồng. Khoảng 0 giờ 30 ngày 1-6-2016, Toàn mượn xe máy của Nhàn để đi trộm cắp ở các quán cà phê, Nhàn đồng ý. Toàn bèn rủ Trần Minh Đại (SN 1996) đến một quán cà phê ở xã Diên An (Diên Khánh). Đến nơi, Đại đứng ngoài cảnh giới, Toàn lẻn vào trộm cắp hai ĐTDĐ (tổng trị giá là 10,2 triệu đồng), 20.000 đồng và 12 USD. Sau đó, Toàn gọi điện thoại cho Đại đến chở về. Đến khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, Toàn mang ĐTDĐ trộm cắp được bán cho Nguyễn Thành Nhân lấy 2,5 triệu đồng. Toàn cho Đại 400.000 đồng, còn 2,1 triệu đồng Toàn tiêu xài hết.



Quá trình điều tra, Toàn và Đại còn khai từ ngày 20-5-2016 đến 16-6-2016, Toàn và Đại đã bốn lần trộm cắp ĐTDĐ, máy tính bảng… ở các quán cà phê khác.

Theo CQĐT, do không có việc làm và cần tiền sử dụng nên Nhàn cho Toàn mượn xe dù biết Toàn dùng xe máy để đi trộm cắp. Còn Nhân, trong năm lần mua tài sản do Toàn và Đại mang đến bán, Nhân đều biết rõ tài sản do phạm tội mà có vì Toàn và Đại đã nhiều lần bán tài sản vào lúc đêm khuya nhưng thấy lợi nên vẫn tiêu thụ.

Xử sơ thẩm hồi tháng 6-2017, TAND huyện Diên Khánh nhận định Toàn là người chủ mưu, cũng là người thực hành tích cực, Đại và Nhàn là đồng phạm giúp sức. HĐXX đã phạt Toàn bốn năm tù, tổng hợp với phần hình phạt bốn năm tù chưa chấp hành của một bản án khác, buộc Toàn phải chấp hành hình phạt chung là tám năm tù. Tòa cũng phạt Đại ba năm tù, tổng hợp với phần hình phạt hai năm sáu tháng tù chưa chấp hành của một bản án khác, buộc Đại phải chấp hành hình phạt chung là năm năm sáu tháng tù. Cạnh đó, tòa phạt Nhàn hai năm tù về tội trộm cắp tài sản, Nhân một năm ba tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tổng hợp với phần hình phạt chín tháng tù chưa chấp hành của một bản án khác, buộc Nhân phải chấp hành hình phạt chung là hai năm tù.