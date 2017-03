Cho gái bán dâm thuê phòng trọ 'hành nghề' không được giảm án

Theo tòa, bị cáo nêu lý do bị bệnh nhưng bệnh không thuộc trường hợp bệnh hiểm nghèo, con nhỏ sinh năm 2011 không thuộc trường hợp con dưới ba tuổi. Cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo để xử dưới khung hình phạt là không đúng nhưng do không có kháng cáo, kháng nghị tăng hình phạt nên tòa phúc thẩm không thể xem xét. Do đó, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm.



Theo hồ sơ, Nguyễn Thành Mung bán nước giải khát, do quán thường xuyên vắng khách nên khoảng tháng 8-2015, Mung đồng ý cho Trần Thị Chúc Ly và Trần Thị Yến Như là gái bán dâm ở tại quán để thu hút khách.



Bị cáo Xuân

Hằng ngày từ 17 giờ, Ly và Như tới quán phụ mang nước cho khách đồng thời gợi ý việc mua bán dâm với khách. Nếu khách có nhu cầu thì thỏa thuận giá, sau đó Yến và Như sẽ đưa khách mua dâm tới nhà trọ của Xuân để thực hiện hành vi mua, bán dâm. Sau mỗi lần đi khách thì Như và Yến phải đưa lại cho Mung 30.000 đồng.

Trong quá trình kinh doanh nhà trọ, Bùi Ngọc Xuân thuê Trần Thị Thối làm giúp việc nhà và quản lý phòng trọ khi Xuân đi vắng. Tháng 8-2015, Xuân và Thối thường xuyên cho khách thuê phòng để thực hiện hành vi mua, bán dâm. Trong khoảng thời gian cho gái bán dâm thuê phòng, Xuân thu lợi bất chính 9 triệu đồng.

Ngày 25-8-2015, trong lúc Ly và Như đang thực hiện hành vi mua, bán dâm ở nhà trọ của Xuân thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Xử sơ thẩm, TAND quận Thốt Nốt phạt Mung bốn năm tù, Xuân ba năm sáu tháng tù và Thối hai năm tù treo cùng về tội chứa mại dâm. Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung đối với hai bị cáo Mung và Xuân mỗi bị cáo 5 triệu đồng. Xuân đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được tòa chấp nhận.