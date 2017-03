Choáng: Chở 71 kg thuốc nổ... đi bán

Ngày 12-4, TAND tỉnh Nghệ An xử phúc thẩm, chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, giảm án cho Lê Đình Ba (64 tuổi, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) từ 24 tháng tù xuống 18 tháng tù về tội mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Theo hồ sơ, khoảng 4 giờ sáng 2-4-2015, lực lượng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang Ba đang chạy xe máy chở thuốc nổ đi bán. Tang vật thu giữ gồm... hai bao thuốc nổ trọng lượng 71 kg.



Bị cáo Lê Đình Ba



Ba khai số thuốc nổ trên Ba tháo lấy từ quả bom thời chiến tranh chống Mỹ còn sót lại rồi chở đi bán lấy tiền tiêu xài thì bị bắt giữ.

Tháng 12-2015, TAND huyện Đô Lương xử sơ thẩm, tuyên phạt Ba 14 tháng tù về tội mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Sau đó, Ba kháng cáo lên TAND tỉnh Nghệ An cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên là quá nặng đối với Ba, nên Ba xin được giảm nhẹ hình phạt, xin được giảm án treo.

HĐXX phúc thẩm cho rằng bị cáo không có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, được tặng thưởng huân chương Kháng chiến nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt, do vậy tòa đã tuyên phạt như trên. Trước đây, Ba từng bị phạt bốn năm tù về tội mua bán trái phép vật liệu nổ, hiện đã được xóa án tích.